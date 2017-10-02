Большинство гипоаллергенных увлажнителей вызывает аллергию

Для большинства людей покупка не содержащего ароматизаторов или гипоаллергенного увлажняющего средства, которое таковым в действительности не является, может быть неприятным, но не угрожающим здоровью событием. Однако существуют люди, имеющие очень чувствительную кожу, либо страдающие от экземы или псориаза. И для них подобного рода увлажняющее средство представляет определенную проблему. Особенно опасна покупка этих увлажнителей для людей с тяжелыми случаями экземы, которые специально выбирают в магазинах увлажнители с гипоаллергенными свойствами. И вот теперь исследование показывает, что половина подобных продуктов опасна для их здоровья, пишет Medikforum.ru.

Таковы выводы ученых из Северо-Западного университета в США, которые проверили ингредиенты увлажнителей, входящих в топ-100 бестселлеров по версии Amazon, Target и Walmart. Выводы этого исследования оказались весьма удивительными. 45% продуктов, производители которых уверяли, что они не содержат ароматизаторов, в реальности эти ароматические вещества содержали. 83 продукта, объявленных гипоаллергенными, содержали какие-либо вызывающие аллергию химические вещества.

Самое печальное заключалось в том, что на большинстве подобных увлажнителей имелась надпись «Рекомендовано дерматологами». Авторы исследования советуют не обращать особого внимания на подобную рекламу, поскольку совершенно невозможно установить, какое количество дерматологов это в реальности порекомендовало. Может быть, их было всего три человека. При этом никакого жесткого регулирования на уровне властей по содержанию ингредиентов косметических и гигиенических средств в США нет, что усугубляет данную проблему.