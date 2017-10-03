Медики советуют не пить кофе до 9 утра

По мнению австралийских исследователей, употребление кофе в самом начале дня обесценивает этот напиток для здоровья и не оказывает ожидаемого действия бодрости, пишет Medikforum.ru.

«Прием кофе в ранние утренние часы не приносят ожидаемого эффекта, употребление напитка в промежутках времени от 7 до 9 утра является ошибочной практикой», - сказала в связи с этим соавтор исследования Линди Коэн.

Доктор Коэн пояснила, что в ранние утренние часы в организме людей содержится довольно высокая концентрация «гормона стресса» кортизола. По этой причине эффект кофе нивелируется.

Чтобы получать от напитка максимум пользы, его следует пить в промежуток между 10 часами утра и полднем (12 часов). Уровень кортизола в организме в этот период естественным образом понижается, что увеличивает чувствительность рецепторов. Выпитый во второй половине утра кофе окажется максимально полезным, отметила исследователь.

Также, по словам Коэн, не стоит пить кофе позднее 14 часов дня, иначе есть риск нарушить механизмы сна и бодрствования.