Обнаженное фото через пару часов после родов вызвало споры в Сети

Элиза Ракель лишь после появления на свет третьего ребенка осознала, что не надо стесняться своего тела. Доказать всем (и в первую очередь себе!), что сразу после родов женщина не менее красива, чем до беременности, женщина решила, опубликовав свое фото через пару часов после того, как она дала жизнь дочери.
На днях австралийка Элиза Ракель стала многодетной матерью, родив третьего ребенка — дочь Уиллу. Однако вместо того, чтобы уделить время новому члену семьи и отдохнуть, молодая мама решила сделать пару снимков для своего Instagram.
Некоторые родители публикуют фото с новорожденным, но Элиза пошла другим путем, запечатлев свое тело спустя всего несколько часов после того, как вышла из родильной палаты, пишет Rus.tvnet.lv.
«Странно смотреть вниз и видеть этот огромный живот, в то время как малыш уже появился на свет, — написала женщина в своем посте. — Раньше я стремилась быстрее спрятаться и никому не показывать после родов свое тело. Теперь я поняла, что горжусь им, ведь я выносила троих детей!»
По словам Ракель, с каждой беременностью она набирала все больше килограммов, а на ее теле появлялись все новые растяжки, избавляться от которых становилось все сложнее. Однако многодетная мать ничуть об этом не жалеет: гораздо важнее то, что у нее растут трое детей. Интернет-пользователи разделились на два лагеря.
Многие считают, что нельзя выставлять напоказ столь нелицеприятные кадры. Тем не менее нашлись и те, кого Элиза вдохновила на то, чтобы не стесняться своего тела после родов.
А вы как считаете, должны ли молодые мамы делиться столь интимными вещами в соцсетях?