Обнаженное фото через пару часов после родов вызвало споры в Сети

На днях австралийка Элиза Ракель стала многодетной матерью, родив третьего ребенка — дочь Уиллу. Однако вместо того, чтобы уделить время новому члену семьи и отдохнуть, молодая мама решила сделать пару снимков для своего Instagram.

Некоторые родители публикуют фото с новорожденным, но Элиза пошла другим путем, запечатлев свое тело спустя всего несколько часов после того, как вышла из родильной палаты, пишет Rus.tvnet.lv.

«Странно смотреть вниз и видеть этот огромный живот, в то время как малыш уже появился на свет, — написала женщина в своем посте. — Раньше я стремилась быстрее спрятаться и никому не показывать после родов свое тело. Теперь я поняла, что горжусь им, ведь я выносила троих детей!»

По словам Ракель, с каждой беременностью она набирала все больше килограммов, а на ее теле появлялись все новые растяжки, избавляться от которых становилось все сложнее. Однако многодетная мать ничуть об этом не жалеет: гораздо важнее то, что у нее растут трое детей. Интернет-пользователи разделились на два лагеря.

Многие считают, что нельзя выставлять напоказ столь нелицеприятные кадры. Тем не менее нашлись и те, кого Элиза вдохновила на то, чтобы не стесняться своего тела после родов.

А вы как считаете, должны ли молодые мамы делиться столь интимными вещами в соцсетях?