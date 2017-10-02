В Париже модный шок! Престижный бренд представил кроксы на платформе
2 октября 2017 г., 19:40
Известный бренд Balenciaga представил в Париже свою новую весенне-летнюю коллекцию, в которой, как всегда, было много сюрпризов. Но, пожалуй, главный из них - резиновая обувь, напоминающая всем известные тапочки Crocs, на внушительной платформе.
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Кислотно-желтые и цвета неоновой фуксии кроксы на почти 15-сантиметровой платформе производят сногсшибательный эффект. Они еще и забавно декорированы будто сделанными из марципана цветочками и веселыми клипсами в виде памятных «магнитов» европейских городов и логотипов французского бренда, передает Rus.tvnet.lv.
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