В Париже модный шок! Престижный бренд представил кроксы на платформе

Известный бренд Balenciaga представил в Париже свою новую весенне-летнюю коллекцию, в которой, как всегда, было много сюрпризов. Но, пожалуй, главный из них - резиновая обувь, напоминающая всем известные тапочки Crocs, на внушительной платформе.