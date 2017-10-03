В кинотеатре Sõprus покажут фильм о дизайнере обуви Маноло Бланике

Документальный фильм об одном из наиболее известных дизайнеров обуви Маноло Бланике, вышедший в мировой прокат в середине сентября, будет представлен эстонской публике уже в эту субботу в рамках таллиннского фестиваля моды MoeKunstiKino. В кинотеатре Sõprus пройдет два сеанса, вступление к которым проведет дизайнер Ксения Йоост.

«Я более года ждала выхода фильма о Маноло, – признает руководительница MoeKunstiKino Хелен Салувеэр, – информация о фильме просочилась в СМИ еще в начале прошлого года, но съемки – долгосрочный процесс и никогда не знаешь, состоится ли премьера».

Мировая премьера фильма под названием «Маноло: Мальчик, который делал обувь для ящериц» состоялась в середине сентября. «Иногда бывает сложно привезти новый фильм в Эстонию, т.к. у режиссеров и компаний-дистрибьюторов свое видение того, на каких фестивалях должен быть представлен фильм, – комментирует Салувеэр, – таллиннский фестиваль фильмов о моде MoeKunstiKino оказался подходящим мероприятием, и мы надеемся, что вскоре сможем показать фильм и в других городах Эстонии».

Фильм рассказывает о любви Маноло Бланика к своему делу, о том как каждая созданная им пара обуви окрыляет его. Создатели фильма также показывают зрителю внутренний мир Маноло, раскрывая сущность известного дизайнера, до сих пор остающегося загадкой. В фильме снимались Анна Винтур, Рианна, Наоми Кэмпбелл, Иман, Руперт Эверетт, Палома Пикассо, Ева Герцигова, Джон Гальяно и многие другие знаменитости мира моды, кино и развлечений.

Премьера фильма пройдет в рамках программы MoeKunstiKino в кинотеатре Sõprus в субботу, 7 октября в 13:30, а также 10 октября в 20:30. Вступление к фильму проведет известный модный дизайнер Ксения Йоост. Билеты в продаже в Piletilevi (www.piletilevi.ee), а также в кассах кинотеатра Sõprus. Фильм на английском языке. Дополнительная