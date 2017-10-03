Огурцы снижает риск развития рака груди

Медики сообщили о том, что огурцы содержат в своем составе флаванол под названием физетин, обладающий противовоспалительным действием. По словам специалистов, данное соединение имеет большое значение для здоровья мозга и нервных клеток, а также для качества памяти. При регулярном употреблении в пищу огурцов снижается вероятность образования раковых клеток, а кровеносные сосуды активнее очищаются от холестерина, пишет Meddaily.ru.

«В огурцах содержатся полифенолы лигнаны, которые снижают риск опухолей груди, матки, яичников и предстательной железы. Также в огурцах множество фитонутриентов кукурбитацинов, которые тоже обладают противоопухолевыми свойствами», - рассказали специалисты изданию «Телеграф».

Крайне полезны огурцы и для диабетиков, а также для людей, ведущих борьбу с лишним весом. Гликемический индекс огурцов близок к нулю – это означает, что их употребление не повышает уровень сахара в крови.

Если учесть, что огурцы - это натуральный природный диуретик, блюда из них защищают от отеков и суставных болей из-за повышенной концентрации мочевой кислоты. Помимо этого употребление огурцов очень полезно для оптимизации работы мочевого пузыря, почек, печени и поджелудочной железы.