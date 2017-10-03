Эстонские мужчины признались, чего боятся в отношениях

Хейно (38): «Деградация. Отношения – это не только химия между двумя людьми, но и ежедневный труд. Особенно сложный период наступает, когда появляются дети. Многие пары не могут пережить этот период, потому что их фокус переходит с отношений на ребенка. Второй опасный фактор в отношениях – это время. Если отношения – это работа, то со временем любая работа становится рутиной. От этого могут спасти новые хобби и совместные интересы. Но на словах это гораздо легче, чем на деле», пишет Sobraanna.ee.

Эрко (36): «Я больше всего боюсь, если женщина сама не знает, чего она хочет. Отсутствие целей на будущее, нестабильность: все это откладывает свой отпечаток и на отношения. Это видно сразу, если вы способны быть внимательным. Если вы идете на ужин с женщиной, и она никогда не знает, что заказать, то, скорее всего, она не знает, чего хочет от отношений».

Крис (34): «Не знаю, насколько это страх, но в отношениях слово «мы» не должно быть важнее слова «я». Я был в отношениях, в которых женщина постоянно мне навязывала свои идеи. Она считала, что я должен отказаться от своих друзей и войти в ее круг общения. Даже ее родители были важнее моих. Думаю, что люди в отношениях должны оставаться самими собой».

Велло (33): «Деградация – это мой самый большой страх. Я не представляю, как мы оба становимся украшениями для дивана. Отношения должны быть интересными и с яркими моментами. Иначе вообще нет смыла быть в отношениях».