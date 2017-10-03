Вечеринку для будущей матери испортил торт в виде использованного подгузника

На родительском форуме Mumsnet активно обсуждают торт, который явно подпортил праздник для будущей матери. Фотографию разместил пользователь под ником onceisok, написав, что после такого десерта есть сразу расхотелось. Торт был выполнен в форме подгузника, внутри которого находился шоколад с карамелью, напоминающий фекалии, пишет life.ru.

Другие пользователи Сети тоже поделились печальным опытом.

"Я как-то пошел на "бейби-шауэр", где торт изображал процесс рождения. Причем достаточно реалистично: с половыми органами женщины, торчащей головой ребенка и литрами крови".