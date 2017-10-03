Мать три года прятала мертвого сына в канализации, чтобы он не навредил ее карьере

Шинейд Коннет на протяжении семи месяцев скрывала свою беременность от семьи, друзей и бойфренда, чтобы не лишиться работы в отделе кадров. Родив мертвого ребенка в ванной комнате, она поместила его в багажник, а после отвезла в дом родителей и спрятала в канализации. Спустя три года тело ребенка спровоцировало засор, и его обнаружил сантехник, которого вызвали родители Шинейд, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Сперва Шинейд отрицала свою связь с найденным ребенком, но экспертиза ДНК доказала, что именно она является его матерью. Тогда женщина озвучила новую версию: она рассказала, что была изнасилована таксистом, поэтому боялась рассказать о беременности своим близким. Эта версия также не подтвердилась: отцом ребенка оказался ее муж Майкл Лейфилд.

Следствию удалось выяснить, что Шинейд с самого начала знала о своей беременности, но не стала делать аборт, пока это было возможно. На сроке 28 недель девушка захотела избавиться от ребенка, чтобы он не навредил ее работе, и получила отказ. Мать Шинейд подтвердила, что дочь активно занималась карьерой и не желала иметь детей. Несмотря на это, у следствия нет доказательств, что Шинейд сама убила сына — вероятнее всего, он родился мертвым.

Судья Джереми Ричардсон отметил, что обвиняемая старательно вводила следствие в заблуждение, и все ее показания оказались ложью. Кроме того, она унизила своего мертвого сына, спрятав его тело в канализации. В результате суд приговорил Шинейд Коннет к году тюремного заключения.