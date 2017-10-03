Двойник Ким Кардашян призналась, что тратит на макияж четыре тысячи долларов в месяц

34-летняя Худа Каттан, основательница популярного в "Инстаграме" профиля Huda Beauty, рассказала, что тратит на косметику как минимум четыре тысячи долларов в месяц, сообщает Life.ru со ссылкой The Sun.

"Люди удивляются, почему я не получаю косметику бесплатно, раз у меня более 21 миллиона подписчиков, но дело в том, что в Дубае до сих пор нет многих новинок в бьюти-индустрии. Например, зажимы для волос, накладные пряди", - говорит Каттан.

Когда Худа, которая так похожа на Ким Кардашян, приехала в Лос-Анджелес, она взяла с собой три чемодана. Однако возвращалась она уже с 15.

Причем сама Ким тратит на косметику более двух тысяч долларов в неделю! Только на один маникюр и педикюр она ходит несколько раз в неделю.

A post shared by Huda Kattan (@hudabeauty) on Sep 10, 2017 at 2:45am PDT