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Двойник Ким Кардашян призналась, что тратит на макияж четыре тысячи долларов в месяц

Krasotka.ee
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ФОТО: Instagram

Причем сама звезда реалити-шоу покупает косметику на сумму более двух тысяч долларов в неделю.

34-летняя Худа Каттан, основательница популярного в "Инстаграме" профиля Huda Beauty, рассказала, что тратит на косметику как минимум четыре тысячи долларов в месяц, сообщает Life.ru со ссылкой The Sun.

"Люди удивляются, почему я не получаю косметику бесплатно, раз у меня более 21 миллиона подписчиков, но дело в том, что в Дубае до сих пор нет многих новинок в бьюти-индустрии. Например, зажимы для волос, накладные пряди", - говорит Каттан.

Когда Худа, которая так похожа на Ким Кардашян, приехала в Лос-Анджелес, она взяла с собой три чемодана. Однако возвращалась она уже с 15.

Причем сама Ким тратит на косметику более двух тысяч долларов в неделю! Только на один маникюр и педикюр она ходит несколько раз в неделю.

A post shared by Huda Kattan (@hudabeauty) on

A post shared by Huda Kattan (@hudabeauty) on

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