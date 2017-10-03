Оскандалившаяся Гузеева высказалась об аборте

В очередном выпуске брачного шоу "Давай поженимся" главным героем стал симпатичный жених и его властная мама. Когда Лариса Гузеева поинтересовалась у нее, успела ли родить ей бывшая невестка, та ответила, что нет, бог миловал. Сам же жених не стал скрывать, что мать была против его избранницы еще до того, как они поженились.

Гузеева немедленно высказалась на эту тему, причем, как в свойственной ей прямолинейной манере. "Вот я смотрю на своих детей и понимаю: в моих детях нет ничего такого особенного, чтобы я сошла с ума и стала мечтать о принце Чарльзе. Я знаю своих детей как облупленных… Взрослые мешают своим детям устроить личное счастье..." – сделала вывод Гузеева.

На это соведущая, сваха Роза Сябитова заметила Гузеевой, что вряд ли она может рассуждать на эту тему, поскольку еще ни разу не была ни свекровью, ни тещей. И вот тут Лариса разоткровенничалась.

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Feb 28, 2017 at 4:57am PST

"Я вообще-то свекровь уже семь лет, просто никому не рассказывала. Они уже давно живут семьей. Сын уже сделал ей предложение. Вот я сказала девушке своего сына: "Анька, аборт делать не дам – будешь рожать!" Поэтому я готова к этому..." – заявила Гузеева.

Ранее в другом выпуске шоу актриса закатила скандал. Она жестко осадила участницу, когда та объявила, что мечтает побывать в Чернобыле. Гузеева пришла в ярость от слов невесты и даже, по ее словам, обматерила. "Тут Гузеева начала кричать на меня: "Какой Чернобыль! Да ты обалдела, ты ***?!!! Ты же не рожала, ты понимаешь, что ты оттуда с хвостом вернешься!" Все это, конечно, с матом пополам. Мама вжалась в кресло, в зале тишина мертвая", – рассказала Олеся Павлова.