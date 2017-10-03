Она уложила ребенка на пол вокзала, а сама уткнулась в телефон. Вот что потом с ней сделал интернет...

Женщина ожидает свой рейс, уткнувшись в экран телефона, рядом на полу лежит ребенок. Пользователи высмеяли женщину и осудили ее за то, что она больше внимания уделяет не малышу, а своему телефону, пишет Lifter.com.ua.

В одном из комментариев даже сослались на известную цитату Альберта Эйнштейна: "Когда технологии заменят живое общение, мы получим поколение идиотов".

Молли Лезинг пришлось оправдываться за свое поведение. Она объяснила, что провела с двухмесячным ребенком более 20 часов, ожидая задержанный рейс. В течении этого времени ей приходилось все время держать девочку на руках, ее руки занемели, им нужен был отдых.

Телефон женщина использовала, чтобы отвечать обеспокоенным родственникам, где они находятся и когда состоится вылет.

По словам Молли, которая работает неполный рабочий день медсестрой, публикация этой фотографии принесла ей кучу неприятностей.

На Facebook она получила гневные письма, в которых ее назвали "отвратительной матерью". На работе к ней отнеслись враждебно как коллеги, так и посетители больницы.

Но нашлись и те, кто поддержал Молли Лезинг. Такие же матери, которые побывали в похожих обстоятельствах, призвали людей не судить женщину только по одному фото.

Молли Ленсинг со своим мужем, Ником и их дочерьми, Агатой (4 года), Фелисити (3 года) и Анастасией (1 год).