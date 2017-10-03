Как хранить чеснок: проверенные способы

Как хранить чеснок на зиму: общие принципы

Перед тем как хранить чеснок, важно его правильно собрать в подходящее время и погоду. Выкапывать созревший чеснок с целыми, не растрескавшимися головками желательно на убывающий Месяц, в сухую погоду и перед сбором не поливать, пишет Lady.tochka.net.

Как хранить чеснок после выкапывания? После сбора чеснок следует просушить в тени или под навесом в течение двух недель. Затем удалить остатки земли, срезать стебли и корни, а остатки корней обжечь над огнем.

Тщательно перебери чеснок, отбрасывая сомнительные головки и дольки, порченные, поврежденные, с пятнышками, вмятинами, пустые.

После просушки чеснок можно разложить небольшими порциями в картонных или деревянных ящиках, пластиковых контейнерах, плетеных корзинах, холщовых мешках и даже стеклянных банках.

Где хранить чеснок? Лучше всего - в темном, сухом, прохладном месте при температуре от 2°С до 5°С и влажности воздуха 70-80%. Оптимальным будет погреб, подвал, сарай, ящик на балконе или холодильник.

В процессе хранения следует следить за состоянием чеснока, чтобы он не портился. Гнилой чеснок имеет характерный неприятный запах. Также могут появиться мягкие, сморщенные или пятнистые зубки и целые луковицы. Следует отбирать испорченные головки из общей массы.

Как правильно хранить чеснок на зиму дедовским способом

Высушенные головки чеснока сплетаются стеблями в венки или косы.

Затем вязанки с чесноком подвешивают на открытом пространстве, в прохладном, темном и сухом месте и хранят до зимы.

Как хранить чеснок, чтобы не высыхал, в растительном масле

Дольки чеснока очисти от шелухи, отделяя порченные или поврежденные.

Разложи чеснок по стерилизованным банкам.

Залей чеснок растительным маслом и накрой крышками.

Отправляй баночки с чесноком в холодильник или погреб.

Как хранить чеснок в соли

Целые неочищенные чесночные головки помести в чистые банки.

Щедро засыпь чеснок крупной солью.

Банки закрой крышками и отправь в прохладное место.

Как хранить проросший чеснок

Часто от высокой температуры или влажности зубки чеснока начинают прорастать. Из-за этого чеснок теряет свои ценные свойства и сочность. Проросший чеснок долго храниться не будет, но все-таки хоть на непродолжительное время сохранить его можно.

Для этого чесночные ростки следует обрезать, а сам чеснок переложить в более прохладное, темное и сухое место.

Следи за появлением новых ростков и вовремя расходуй такой чеснок.

Как хранить чеснок в качестве приправы

Также можно хранить чеснок в измельченном виде и использовать в качестве приправы в процессе приготовления блюд. Такой способ хранения чеснока позволит в дальнейшем сэкономить время на его чистку и выдавливание, а также мытье инвентаря.

Чесночная приправа – ингредиенты:

1 кг чеснока,

200 мл растительного масла,

щепотка молотых перцев,

2 ч. ложки соли.

Чесночная приправа – приготовление:

Чеснок очисти от шелухи и срежь низ у зубков.

Растительное масло прокали и остуди.

Пропусти чеснок через мясорубку.

Залей остывшим маслом, добавь соль, специи и перемешай.

Разложи по подготовленным стерилизованным банкам, накрой крышкой и поставь в холодильник.

Приятного аппетита!