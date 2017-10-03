Социальный эксперимент: замечают ли мужчины, во что вы одеты?
3 октября 2017 г., 16:31
Вы часами крутитесь перед зеркалом? Пытаетесь подобрать идеально подходящей вашей фигуре наряд, а ваш мужчина ничего не замечает? Компания River Island провела эксперимент, послав пять девушек на свидание, в ходе которого они незаметно для собеседника должны были менять свою одежду.
На свиданиях были пары, состоящие в многолетних отношениях, были те, кто впервые встретился, а также просто знакомые люди.
В ходе эксперимента выяснилось, что мужчины абсолютно не обращают внимания на то, во что одета женщина. Не верите? Смотрите сами!