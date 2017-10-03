Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Социальный эксперимент: замечают ли мужчины, во что вы одеты?

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Kuvatõmmis

Вы часами крутитесь перед зеркалом? Пытаетесь подобрать идеально подходящей вашей фигуре наряд, а ваш мужчина ничего не замечает? Компания River Island провела эксперимент, послав пять девушек на свидание, в ходе которого они незаметно для собеседника должны были менять свою одежду.

На свиданиях были пары, состоящие в многолетних отношениях, были те, кто впервые встретился, а также просто знакомые люди.

В ходе эксперимента выяснилось, что мужчины абсолютно не обращают внимания на то, во что одета женщина. Не верите? Смотрите сами!

Наверх