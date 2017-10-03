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Эстонский дизайн в Канаде: в Торонто прошел вечер эстонской моды

Krasotka.ee
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В честь столетия Эстонской республики и 150-летия Канады в Торонто впервые прошло шоу эстонской моды и дизайна Northern Spirit EstoStyle.

На мероприятии были представлены:  Tanel Veenre Jewellery, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, D’Difference, Sangar и Roberta Einer, пишет Sobraanna.ee.

Цель данного события – создать более крепкие свяжи между эстонцами и канадскими эстонцами, а также наладить поставку эстонского дизайна в Канаду. Также на вечере был представлен фильм Northern Spirit, который создали Хелен Сирп в сотрудничестве с Estonian Fashion Brands Associationi (EFBA), Eesti Disainerite Liit (EDL), Eesti Disaini Maja (EDM) и Kaubamajaga.

Смотрите галерею!

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