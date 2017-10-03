Эстонский дизайн в Канаде: в Торонто прошел вечер эстонской моды
3 октября 2017 г., 16:46
В честь столетия Эстонской республики и 150-летия Канады в Торонто впервые прошло шоу эстонской моды и дизайна Northern Spirit EstoStyle.
На мероприятии были представлены: Tanel Veenre Jewellery, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, D’Difference, Sangar и Roberta Einer, пишет Sobraanna.ee.
Цель данного события – создать более крепкие свяжи между эстонцами и канадскими эстонцами, а также наладить поставку эстонского дизайна в Канаду. Также на вечере был представлен фильм Northern Spirit, который создали Хелен Сирп в сотрудничестве с Estonian Fashion Brands Associationi (EFBA), Eesti Disainerite Liit (EDL), Eesti Disaini Maja (EDM) и Kaubamajaga.
Смотрите галерею!