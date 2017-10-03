Эстонский дизайн в Канаде: в Торонто прошел вечер эстонской моды

На мероприятии были представлены: Tanel Veenre Jewellery, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, D’Difference, Sangar и Roberta Einer, пишет Sobraanna.ee.

Цель данного события – создать более крепкие свяжи между эстонцами и канадскими эстонцами, а также наладить поставку эстонского дизайна в Канаду. Также на вечере был представлен фильм Northern Spirit, который создали Хелен Сирп в сотрудничестве с Estonian Fashion Brands Associationi (EFBA), Eesti Disainerite Liit (EDL), Eesti Disaini Maja (EDM) и Kaubamajaga.

Смотрите галерею!