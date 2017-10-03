Рецепт: отличный способ приготовить нежнейшее мясо за пять минут

Этот рецепт удобен тем, что замаринованное мясо может храниться в холодильнике несколько дней и становиться еще более нежным и вкусным. Мясо можно брать любое - все равно получится очень вкусно.
Секретный ингредиент, который делает мясо мягким и нежным, - горчица.
Если вы сделаете заготовку на ночь, утром сможете побаловать себя куриными наггетсами домашнего приготовления, пишет Lifter.com.ua.
Что вам понадобится для приготовления этого блюда:
500 гр куриного филе (или другого мяса);
2 яйца;
половина ст. л. картофельного крахмала;
1 ст. л. горчицы (любой - на ваш вкус);
соль по вкусу;
0,5 ч. л. смеси перцев;
растительное масло.
Чтобы приготовить маринад, он же кляр для мяса, смешайте вилкой яйца, горчицу, крахмал, соль, перец.
Нарежьте мясо на кусочки среднего размера и перемешайте с маринадом. Оставьте эту смесь в холодильнике на ночь.
Перед тем, как жарить мясо, нагрейте сковороду с растительным маслом.
Масла должно быть достаточно - чтобы кусочки мяса плавали в нем.
Мясо жарится до румяной корочки. Готовые кусочки складывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.