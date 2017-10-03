Рецепт: отличный способ приготовить нежнейшее мясо за пять минут

Секретный ингредиент, который делает мясо мягким и нежным, - горчица.

Если вы сделаете заготовку на ночь, утром сможете побаловать себя куриными наггетсами домашнего приготовления, пишет Lifter.com.ua.

Что вам понадобится для приготовления этого блюда:

500 гр куриного филе (или другого мяса);

2 яйца;

половина ст. л. картофельного крахмала;

1 ст. л. горчицы (любой - на ваш вкус);

соль по вкусу;

0,5 ч. л. смеси перцев;

растительное масло.

Чтобы приготовить маринад, он же кляр для мяса, смешайте вилкой яйца, горчицу, крахмал, соль, перец.

Нарежьте мясо на кусочки среднего размера и перемешайте с маринадом. Оставьте эту смесь в холодильнике на ночь.

Перед тем, как жарить мясо, нагрейте сковороду с растительным маслом.

Масла должно быть достаточно - чтобы кусочки мяса плавали в нем.

Мясо жарится до румяной корочки. Готовые кусочки складывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.