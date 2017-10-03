Рейтинг знаков Зодиака: от лучших мам до не слишком расторопных

Мамы должно быть всем для своих детей: защитницей, другом, учителем, опекуном, поваром, водителем и родителем. И некоторые знаки Зодиака справляются с этим гораздо лучше, чем другие. Вот какие знаки Зодиака просто созданы для материнства, а каким еще нужно поработать над собой:
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы прививают понимание искусства своим детям, и поощряют их к творчеству. Дети Рыб будут чувствительны, изобретательны и научатся относиться к другим людям с добротой и состраданием. Мамы-Рыбы передадут ребенку любовь к природе, чувство гордости за помощь другим и независимый свободный дух, пишет Soulpost.ru.
Мама-Рыбы могут не знать, как научить своих детей воплощать мечты в реальность, но они будут поддерживать их на всем жизненном пути, чтобы дети попытались понять это сами.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Мама-Овен составляют плотные графики своих детей, полные музыкальных уроков, занятий спортом, хобби, общественных мероприятий и лагерей. Между тем у мамы-Овна также расписан весь день. Она хочет, чтобы ее дети любили приключения и не уклонялись от попыток узнать новое. Она призывает их противостоять всем вызовам судьбы и бороться за то, во что они верят.
Она иногда бывает неотзывчивой, но почти сразу сожалеет об этом. Мама-Овен может быть слишком настойчивой в отношении своих детей, ей нужно научиться слушать и слышать, чего хочет или не хочет ее ребенок.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Мама-Близнецы может говорить о чем-угодно со своими детьми – она часто заводит познавательный разговор о сексе со своим ребенком достаточно рано. У нее нет секретов от детей. У ее малышей отличные коммуникативные навыки и они прекрасно знают, что происходит в окружающем мире.
Одна из вещей, которая делает маму-Близнецы настолько уникальной, — ее способность понимать своих детей независимо от пола и возраста.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Мама-Козерог будет сражаться до смерти за своих детей. Она отчаянно преданна им и всегда встанет на их защиту. Эта мама крайне серьезно относится к своим родительским обязанностям. Она жаждет привить трудовую этику и дисциплину своим детям, а также помогает им сосредоточиваться.
Вы можете быть уверены, что ее дети будут выполнять обязанности по дому и заботиться о своих братьях и сестрах. Маме-Козерогу нужно не забывать, чтобы он уделяла время не только детям, но и себе.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Мама-Телец невероятно терпелива — настолько, что ее можно причислить к лику святых. Но не заблуждайтесь, мама-Телец – земная особа с реальными потребностями и четкими требованиями. Мама-Телец может быть упряма, что может привести к проблемам, когда ее дети достигнут подросткового возраста.
Мама-Телец уверена, что ее дети ценят красоту и природу. Однако мама-Телец может быть склонна к излишним расходам и приобретению деликатесов, поэтому ей нужно следить за тем, чтобы она не перекармливала своего ребенка или знала цену деньгам.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы — великие мамы, потому что они очень уравновешены и спокойны. Они поощряют гармонию в доме, и когда между братьями и сестрами возникают разногласия, она рассмотрит точку зрения каждого в споре и поможет участникам решить конфликт.
Мамы-Весы не любят командовать, поэтому предпочитают быть больше другом, чем родителем. Мамы-Весы учат своих детей, что нужно делиться, проявлять сострадание к окружающим и быть хорошими друзьями.
Рак (21 июня — 22 июля)
Мама-Рак – заботливая защитница своих детей. Малыши мамы-Рака знают, что они любимы и неповторимы. Мама-Рак всегда выслушает своего ребенка и поможет ему почувствовать себя лучше. Она стремиться к тому, чтобы ее дом был наполнен любовью и комфортом, а ее дети могли поделиться с ней чем угодно.
Когда малыш расстроен или упал духом, мама-Рак сделает все, чтобы поднять ему настроение и даст понять, что он обожаем и уникален. Она также отлично справляется с развитием творческих способностей ребенка и с удовольствием хвастается его умениями.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
У мамы-Стрельца — огромное сердце, открытое ко всему новому, и она хочет разделить его со своими детьми. Скорее всего, она начнет путешествовать с ними с раннего возраста. Стрельцы прививают жажду знаний и сильное чувство независимости у своих детей, а также неповторимое чувство юмора.
Стрельцы — забавные мамы, они знают, что детство скоротечно, поэтому хотят, чтобы их дети наслаждались каждым его моментом. Мамы-Стрельцы могут быть импульсивными – сейчас она зашла в магазин за продуктами, а через минуту уехала по рабочим делам. У них не так много правил, как у других мам, потому что они жаждут, чтобы их дети нашли себя, а не стали их копией.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Что бы ни сломалось, мама-Дева изо всех сил постарается исправить это, будь то игрушка или разбитое сердце. Она возлагает большие надежды на своих детей и может слишком критиковать их, но делает это из любви к ним.
Она — королева многозадачности, поскольку она воспитывает детей, при этом работает, успевает уделять время своему хобби и выполняет домашние обязанности. Она хочет, чтобы ее дети были дисциплинированы, и не сдавались перед вызовами судьбы. Мама-Дева — перфекционистка и может давить на своих детей, если они будут не слишком осторожны.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Мама-Скорпион интуитивно понятлива и всегда в курсе, что происходит с ее ребенком. Она очень преданна семье и честна, и, когда ее дети говорят правду и присматривают за другими, она счастлива.
Остерегайтесь оскорблений ее детей, потому что она вряд ли простит вам обиду и будет бороться за них до последнего. Она ставит ценит свою семью превыше всего и будет страстно защищать ее всякий раз, когда почувствует угрозу.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Мама-Водолей верна себе. Она может обучать своих детей на дому, но будет следить за тем, чтобы у них были занятия на природе. Она позаботится о том, чтобы ее дети знали о важности помощи другим и проблемах глобального потепления.
Мама-Водолей будет поощрять развитие воображения и тягу к экспериментам у своих детей. Тем не менее, у нее будет мало терпения к срывам и любым эмоциональным проявлениям. Ей нужно частенько напоминать своим детям, что она их любит и должна их успокоить.
Лев (23 июля — 22 августа)
Мама-Лев – сама по себе ребенок. Ей нравится играть со своими детьми и дарить им щедрые подарки. Тем не менее, она может быть слишком поглощена собой и может ставить собственные потребности перед нуждами своих детей.
Она искренне любит своих детей, но может иметь нарциссические склонности, думая о своих детях как о продолжении себя.