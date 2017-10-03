Рейтинг знаков Зодиака: от лучших мам до не слишком расторопных

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы прививают понимание искусства своим детям, и поощряют их к творчеству. Дети Рыб будут чувствительны, изобретательны и научатся относиться к другим людям с добротой и состраданием. Мамы-Рыбы ​​передадут ребенку любовь к природе, чувство гордости за помощь другим и независимый свободный дух, пишет Soulpost.ru.

Мама-Рыбы могут не знать, как научить своих детей воплощать мечты в реальность, но они будут поддерживать их на всем жизненном пути, чтобы дети попытались понять это сами.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Мама-Овен составляют плотные графики своих детей, полные музыкальных уроков, занятий спортом, хобби, общественных мероприятий и лагерей. Между тем у мамы-Овна также расписан весь день. Она хочет, чтобы ее дети любили приключения и не уклонялись от попыток узнать новое. Она призывает их противостоять всем вызовам судьбы и бороться за то, во что они верят.

Она иногда бывает неотзывчивой, но почти сразу сожалеет об этом. Мама-Овен может быть слишком настойчивой в отношении своих детей, ей нужно научиться слушать и слышать, чего хочет или не хочет ее ребенок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Мама-Близнецы ​​может говорить о чем-угодно со своими детьми – она часто заводит познавательный разговор о сексе со своим ребенком достаточно рано. У нее нет секретов от детей. У ее малышей отличные коммуникативные навыки и они прекрасно знают, что происходит в окружающем мире.

Одна из вещей, которая делает маму-Близнецы настолько уникальной, — ее способность понимать своих детей независимо от пола и возраста.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Мама-Козерог будет сражаться до смерти за своих детей. Она отчаянно преданна им и всегда встанет на их защиту. Эта мама крайне серьезно относится к своим родительским обязанностям. Она жаждет привить трудовую этику и дисциплину своим детям, а также помогает им сосредоточиваться.

Вы можете быть уверены, что ее дети будут выполнять обязанности по дому и заботиться о своих братьях и сестрах. Маме-Козерогу нужно не забывать, чтобы он уделяла время не только детям, но и себе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Мама-Телец ​​невероятно терпелива — настолько, что ее можно причислить к лику святых. Но не заблуждайтесь, мама-Телец – земная особа с реальными потребностями и четкими требованиями. Мама-Телец может быть упряма, что может привести к проблемам, когда ее дети достигнут подросткового возраста.

Мама-Телец уверена, что ее дети ценят красоту и природу. Однако мама-Телец может быть склонна к излишним расходам и приобретению деликатесов, поэтому ей нужно следить за тем, чтобы она не перекармливала своего ребенка или знала цену деньгам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — великие мамы, потому что они очень уравновешены и спокойны. Они поощряют гармонию в доме, и когда между братьями и сестрами возникают разногласия, она рассмотрит точку зрения каждого в споре и поможет участникам решить конфликт.