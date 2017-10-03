Только для самых смелых: король современной моды Демна Гвасалия представил коллекцию для Balenciaga

Вслед за показом дебютной коллекции Клэр Уэйт Келлер для Givenchy на Неделе моды в Париже свои работы представил Демна Гвасалия, показавший на подиуме весенне-летнюю коллекцию Balenciaga. В отличие от Келлер, грузинский дизайнер отказался от смешанного показа и продемонстрировал лишь женскую коллекцию.
Гости шоу, среди которых били Ксения Собчак, Рената Литвинова, Мирослава Дума, Сальма Хайек, Анна Делло Руссо и другие, увидели сумки из парикмахерских накидок и пылесосов, рубашки из прорезиненной ткани, платья и колготки с денежным принтом, пишет Spletnik.
«Кроксы на платформе, макинтоши, повешанные на шею по типу фартука, сумки-пылесосы и Идеальные Туфли для Недружественного Митинга – все это новая @balenciaga (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)»,– описала в Instagram Ксения Собчак увиденное во время показа.
Смотрите сами!