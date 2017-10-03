Только для самых смелых: король современной моды Демна Гвасалия представил коллекцию для Balenciaga

Гости шоу, среди которых били Ксения Собчак, Рената Литвинова, Мирослава Дума, Сальма Хайек, Анна Делло Руссо и другие, увидели сумки из парикмахерских накидок и пылесосов, рубашки из прорезиненной ткани, платья и колготки с денежным принтом, пишет Spletnik.

«Кроксы на платформе, макинтоши, повешанные на шею по типу фартука, сумки-пылесосы и Идеальные Туфли для Недружественного Митинга – все это новая @balenciaga (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)»,– описала в Instagram Ксения Собчак увиденное во время показа.

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