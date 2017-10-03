Неделя моды в Париже: показ Chanel открыла 16-летняя Кайя Гербер

Главной звездой этого показа (как и многих других) стала восходящая звезда модельного бизнеса — 16-летняя Кайя Гербер, пишет Spletnik.ru.

«Я открыла показ Chanel! Я никогда даже не мечтала об этом. Карл, не могу подобрать слова, чтобы описать, как это было для меня важно. Ты – легенда», — написала в своем Instаgram Гербер сразу после показа.

Вместе с другими манекенщицами Кайя прошлась по подиуму в Большом Дворце, который был стилизован под скалистую местность с водопадами.

Судя по новой коллекции, Лагерфельд решил, что весна и лето следующего года будут дождливыми. На моделях были надеты костюмы, куртки, платья разного кроя из фирменной твидовой ткани, а дополнялись образы водонепроницаемыми материалами. Прозрачные из поливинилхлорида панамы, перчатки, капюшоны, высокие сапоги – все это напоминает экипировку рыбака. Делают наряды более элегантными стеклянные и жемчужные ожерелья, объемные серьги, напоминающие капли дождя.

Модный Дом Chanel точно знает, как приковать к себе внимание: в конце показа новой коллекции на подиуме появился кутюрье и не один, а вместе со своим крестным сыном Хадсоном Кроэнигом, который уже не в первый раз выходит на поклон в финале шоу Лагерфельда.