Галерея: сочный показ Valentin Yudashkin весна-лето 2018

С появлением первых моделей на подиуме, стало понятно, что новая коллекция Валентина Юдашкина — это сочетание ярких красок с нежными оттенками бежевого. Однако в каждый образ дизайнер добавил красочный акцент: желтый пояс, красные очки или рюкзак, разноцветную обувь и не только. Черного же цвета не встретить ни на одном наряде, пишет Сплетник.

Завершили модное шоу манекенщицы, демонстрирующие платья только красного цвета, разного кроя и более смелые. На подиуме были как короткие, так и длинные струящиеся платья с разрезами, оголяющими то ногу, то спину, то живот девушек.