Выделена отдельная группа продуктов для похудения

Специалисты заявили, что продукты, в составе которых присутствуют аминокислоты, повышают активность клеток мозга, стимулирующих деятельность его участка, который ответствен за чувство аппетита.

В перечень таких продуктов вошли говяжья вырезка, свиная лопатка, курятина и куриные яйца, морские виды рыбы, авокадо, чечевица, миндаль, сливы, абрикосы.

Эти продукты позволяют похудеть за счет обеспечения более продолжительного чувства сытости, констатировали эксперты, пишет Rus.tvnet.lv.

Наиболее вредными для худеющих являются продукты, изобилующие рафинированными углеводами – сладости и мучные изделия, отмечали еще раньше диетологи.

При этом они отдельно отмечали, что людям с проблемой ожирения не стоит есть даже те десертные изделия, в которых сахар заменен на подсластители и фруктозу, так как эти компоненты еще активнее стимулируют желание есть по новой.