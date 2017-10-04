Отбеливающие пасты с углем ничего в реальности не отбеливают

Если верить многим звездам вроде певицы Николь Шерзингер, то отбеливающая зубная паста с углем - это самый простой и доступный по стоимости способ обрести голливудскую улыбку. Однако эксперты в области стоматологии с этим не согласны. Они уверяют, что эта черная зубная паста не способна сделать зубы более белыми, какие бы заявления не делали ее производители и многочисленные звезды. Напротив, данная паста может произвести противоположный эффект и даже привести к развитию кариеса, а сами зубы после ее использования будут более жёлтыми. Эксперты беспокоятся, что потребители используют эти продукты, даже не осознавая по-настоящему, из чего они вообще приготовлены, пишет Medikforum.ru.

"Отбеливающие зубные пасты с углем стали невероятно модным трендом в последнее время, который поддерживается многими звездами, - говорит один из известных британских стоматологов доктор Найджел Картер. - Однако белоснежные улыбки многих знаменитостей объясняются профессиональным отбеливанием, которое было проведено в стоматологических клиниках. Зубные пасты с углем никакого отношения к этому не имеют, и не стоит верить в разного рода рекламу. Не существует ни малейших доказательств того, что данные пасты могут отбеливать зубы, и что они вообще приносит какую-то пользу зубам. Большинство так называемых отбеливающих паст просто удаляют поверхностные пятна на зубах, они не дают никакого продолжительного эффекта в плане отбеливания, которого хотят добиться потребители".

По словам доктора Картера, белоснежная улыбка это следствие профессиональных усилий специалистов в стоматологических клиниках, а вовсе не использования каких-то чудодейственных паст или растворов. С ним согласны ученые из Университета Мэриленда в США, которые не обнаружили доказательств способности зубной пасты с углем каким-либо образом изменять цвет зубов. Таков вывод анализа 118 статей по поводу воздействия этой пасты, опубликованных в медицинской литературе. Тот же анализ показал, что этот продукт может быть вредным, поскольку он не содержит достаточного количества фтора для предотвращения кариеса.