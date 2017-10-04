Топ-семь ошибок во время завтрака, из-за которых мы полнеем

1. Ароматизированный йогурт. Сегодня в супермаркете продаются десятки различных сортов йогурта, имеющих самые разные вкусы и ароматы. Однако для здоровья полезны классические йогурты, поскольку они не содержат большого количества сахара. И не обращайте внимания на рекламные надписи, которые обещают потерю лишнего веса. Лучше изготовить йогурт самостоятельно с помощью фруктов и молока у себя дома, пишет Medikforum.ru.

2. Большое количество фруктового сока. Фруктовый сок многие люди воспринимают полезным для здоровья по умолчанию. Однако в пакетах сока, продаваемых в магазинах, содержится гигантское количество сахара, цитрусовая кислота и другие химические вещества, предназначенные для продления срока годности продукта.

3. Жареные продукты. Классическим английским завтраком считается жареный бекон с яйцом, однако во время жарки многие продукты теряют полезные свойства и становятся вредным для организма. Нельзя забывать о том, что в переработанном мясе имеется высокое содержание соли, способствующей повышению артериального давления.

4. Энергетические батончики. Набирающие популярность энергетические батончики, содержащие мюсли, семечки подсолнухов и другие так называемые «здоровые» продукты, также содержат очень много сахара. При покупке подобного рода батончиков тщательно читайте список ингредиентов.

5. Вафли и пирожные. Кто откажется от тарелки горячих вафель или пирожных, обильно политых шоколадным сиропом? Но если вы каждое утро лакомитесь чем-то подобным, то о стройной талии можно забыть навсегда.

6. Легкий завтрак. Многие люди, которые отчаянно пытаются похудеть, существенно сокращают количество калорий и съедают на завтрак всего одно яйцо с маленькой чашкой кофе. В результате, на весь остаток дня они получают сильнейшее чувство голода, которое толкает их к поглощению гораздо более вредных и калорийных продуктов.

7. Ароматизированный овес и злаки. Овес имеет очень много преимуществ для здоровья, но покупайте классический, а не ароматизированный продукт. Вкус меда или кленового сиропа кажется очень приятным, но он обеспечивается повышенным содержанием сахара. Это касается и других злаков.