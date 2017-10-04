Ученые обьявили детоксикацию водой с лимоном полным бредом

Давно принято считать, что для хорошего начала дня человеку полезно выпить горячей или теплой воды с лимоном, чтобы провести детоксикацию организма. Многочисленные гуру здорового образа жизни вроде Гвинет Пэлтроу твердят о том, что подобного рода сок побуждает печень к выводу продуктов отхода. Но ученые опровергли данный миф. Они утверждают, что самого понятия пищевой детоксикации в природе не существует, поскольку это является чистой воды нонсенсом. Известный фармаколог и токсиколог из Университета Аделаиды Йен Масгрейв заявил, что никаких доказательств способности каких бы то ни было напитков выводить из организма токсины нет. Хотя, безусловно, употреблять теплую воду с лимоном приятней на вкус, чем без него, пишет Medikforum.ru.

«Подобный напиток обеспечит вам достаточное количество жидкости в организме, увеличит уровень витамина C и даже поможет снизить общую суточную калорийность, если вы используете его в ходе каких-либо диет, - утверждает специалист. - Однако не стоит верить, что с его помощью можно производить какие бы то ни было детоксикации. Сам по себе подобный термин является бредовым. Не существует никаких напитков или продуктов питания, усиливающих процесс вывода токсинов из организма».

Доктор Масгрейв согласен с тем, что организм человека действительно содержит токсины. Увеличение их количества связано с современным образом жизни. Мы поглощаем химические вещества из косметики, содержащей пестициды, гигиенических продуктов, пищи в пластиковых упаковках и тому подобного. Однако организм человека сам по себе превосходно избавляется от токсинов, и никакой дополнительной помощи ему в этом процессе оказать нельзя, да и не требуется. Печень насыщена ферментами, которые расщепляют ксенобиотики, чтобы они уже не были токсичными. После этого данные продукты спокойно выводятся наружу. Сама идея о том, что токсины каким-то образом скапливаются в нашем теле в течение длительного периода времени, является полностью бредовой. Натуральный детоксикационный процесс в организме осуществляется невероятно быстро, и никакой сок просто не успевает в него вмешаться.