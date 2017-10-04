Обеспокоенная мать: моя двухлетняя дочь сосет грудь только ради близости

«В прошлом месяце мы безболезненно отказались от соски, но, может, она до сих пор нуждается в сосании… Особенно она хочет сосать грудь перед засыпанием, пишет Sobraanna.ee.

Я уже мазала сосок чесноком, ничего не помогает. Ночью она просыпается и ищет мою грудь. Это так печально, и соски болят. Что делать?»

Комментирует психолог Ынне Аас-Удам:

«Сосание материнской груди – это основа начального этапа жизни ребенка, это общение с матерью, чувство защищенности и уюта. Этот период помогает создать основу для доверия себе и миру.

Теперь вашей дочери почти уже два года, и у нее уже давно появилась потребности в другой пище и напитках. Просто сосание вашей груди стало для нее привычным способом побыть с вами. Прежде всего вам самой надо быть твердой в ваших действиях, если уже решили закончить вскармливать грудью. Двухлетнему ребенку уже можно постараться это объяснить. Просто сказать, почему вы больше не хотите ее вскармливать грудью и что это для вас значит. Простыми словами, коротко и ясно. Если надо – повторите. Обязательно добавьте, что вы ее по-прежнему любите и понимаете ее потребность быть с вами.

Если ребенок заплачет, это нормальная реакция, ведь никому не нравится слушать отказ. Будьте спокойны и объясните, что понимаете ее чувства, но грудь она больше не получит.

Чтобы удовлетворить нужду близости, предложите ей другие занятия, которые обеспечат физический контакт. Пусть ребенок сам скажет, что ему нравится делать вместе с вами.

Можете также проконсультироваться у специалистов по грудному вскармливанию на портале www.siet.ee или обратиться к вашему семенной врачу».