Во Франции запретили фотошопить моделей

Отныне редакторы будут вынуждены в обязательном порядке уточнять для аудитории, что фото подверглось «улучшениям» с помощью компьютерной программы, передает Lady.mail.ru.

Законодатели надеются, что французские девушки перестанут сравнивать себя с «отфотошопленными» моделями и уберегут свое психическое и физическое здоровье. Тем, кто нарушит закон, грозит штраф в размере 37 тысяч евро или 30 процентов от стоимости рекламы, сообщает BBC.

Напомним, что в 2015 году власти Франции приняли закон, запрещающий местным модельным агентствам и модным домам работать c излишне худыми манекенщицами.

В сентябре 2017 года холдинги LVMH и Kering подписали обновленный устав работы с моделями, который будет действовать не только на территории Франции, но и в представительствах компаний по всему миру.