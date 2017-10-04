Пять признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение

Осознать свое пищевое поведение важно потому, что проблем с весом может и не быть, даже если пищевое поведение нарушено. В этом случае появление проблем — лишь вопрос времени, пишет Health.mail.ru.

У каждого есть знакомые, которые в юности были в прекрасной форме несмотря на то, что объедались макаронами, котлетами, жареной картошкой и тортиками, а потом вдруг страшно располнели: это происходит потому, что с возрастом замедляется основной обмен, гормональный статус меняется, снижается двигательная активность, а пищевые привычки остаются неизменными.

Нарушения пищевого поведения не надо путать с клиническими расстройствами: анорексией (отвращение к еде и искаженным восприятием своего тела, которое кажется слишком тучным), булимией (приступами неконтролируемого обжорства и «компенсации»: вызывания рвоты, непомерных физических нагрузок в качестве «отработки» съеденного) и компульсивным перееданием. Нарушения пищевого поведения не обязательно могут быть предвестниками этих расстройств, но все же не бывает ситуаций, когда человек проснулся утром и подумал: «Хочу съесть все, что лежит в холодильнике», — или, наоборот: «Если я съем огурец, то поправлюсь от него». Пищевые привычки можно скорректировать, если осознанно подойти к питанию и к своим мыслям о нем. Что можно осознать и изменить?

Подмена физического голода психологическим

Физический голод наступает, когда в желудке пусто, а в крови снижается уровень питательных веществ. Признаки такого голода — дискомфортное ощущение в желудке, «сосание под ложечкой», слабость и так далее. Вы все реже их распознаете, потому что отвыкли — едите по расписанию и часто перекусываете за компанию или от нечего делать. Если вы едите, когда не голодны физически, — это признак нарушения пищевого поведения.

Что можно сделать? Важно проанализировать: в каких ситуациях и в какое время возникает желание поесть «от скуки». Записав 10-15 последних случаев, можно выявить закономерности и попробовать нейтрализовать условия, при которых происходят ненужные приемы пищи. А дальше — применить «заместительную терапию»: найти занятия по душе и заменить ими избыточную еду: привнести в жизнь искусство, спорт, танцы, прогулки, учебу, общение с животными и ритуалы ухода за собой — все, что снижает негативное влияние стресса; отказываться от угощения, если вы не голодны, — за компанию можно просто выпить чаю или воды; класть ребенку порцию чуть меньше: если он захочет, лучше дать добавку. И главное: прислушиваться к телесным сигналам голода, если необходимо, фиксируя их: на бумаге или в заметках в смартфоне, и стараться есть тогда, когда вы действительно физически проголодались.

Нарушение ритуала

Как вы едите, не менее важно, чем что вы едите. Еда в спешке, еда со всеми отвлекающими факторами (планшет, телефон, телевизор, книга, работа на компьютере) — почему это неправильно? Именно мозг подает импульсы, регулирующие всю «химию» пищеварения, причем с первых секунд «контакта» с едой — и визуального, обонятельного. Если вы пишете, читаете, смотрите кино, мозг отвлечен на всю эту деятельность и не подает ни сигналов к образованию активных ферментов (а пищеварение начинается, еще когда вы жуете), ни сигналов насыщения. Либо сигналы есть, но вы эти сигналы не улавливаете.