Раскрыт секрет внешней привлекательности

При этом, эффект от позитивного выражения лица оказался очень мощным. Широкая искренняя улыбка заставляет воспринимать ее обладателя как здорового и счастливого человека, вне зависимости от его возраста, индекса массы тела и того, пользуется ли он или она косметикой. Особенно ярко этот феномен проявляется у пожилых людей, установили исследователи, — чем более старым был человек с фотографии, тем более здоровым казался он участникам, если искренне улыбался, пишет Health.mail.ru.

Как пояснил в своей статье в журнале The Conversation ведущий автор исследования, специалист по восприятию лиц Алекс Джонс (Alex Jones), речь в данном случае идет о так называемом «позитивном аффекте» — оптимизм и приветливость помогают прожить долгую и здоровую жизнь. Люди с более высоким позитивным аффектом выглядят более счастливыми и чаще улыбаются. Джонс предполагает, что наши внутренние системы восприятия соответствующим образом настроены, поэтому улыбающиеся люди автоматически кажутся нам более здоровыми.

«Тут напрашивается простой вывод: если, чтобы выглядеть здоровым и счастливым, нужно улыбаться, то не исключено, что чем чаще вы это делаете, тем вероятнее сработает обратный эффект, и ваше здоровье и психологическое состояние действительно улучшатся», — отметил Джонс.