Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Раскрыт секрет внешней привлекательности

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Красивая улыбка - залог уверенности. | ФОТО: Josep M Suria/PhanterMedia/Scanpix

Если вы хотите понравиться, произвести впечатление здорового и счастливого человека, просто почаще искренне улыбайтесь. Исследователи из Университета Суонси (Великобритания) продемонстрировали группе добровольцев серии фотографий, попросив их оценить, насколько счастливыми, здоровыми и привлекательными выглядят изображенные на них мужчины и женщины. Оказалось, что максимальные баллы по всем трем пунктам набрали именно искренне улыбавшиеся люди, а не те, кто только изображал веселье, выглядел слегка приветливым или имел нейтральное выражение лица.

При этом, эффект от позитивного выражения лица оказался очень мощным. Широкая искренняя улыбка заставляет воспринимать ее обладателя как здорового и счастливого человека, вне зависимости от его возраста, индекса массы тела и того, пользуется ли он или она косметикой. Особенно ярко этот феномен проявляется у пожилых людей, установили исследователи, — чем более старым был человек с фотографии, тем более здоровым казался он участникам, если искренне улыбался, пишет Health.mail.ru.

Как пояснил в своей статье в журнале The Conversation ведущий автор исследования, специалист по восприятию лиц Алекс Джонс (Alex Jones), речь в данном случае идет о так называемом «позитивном аффекте» — оптимизм и приветливость помогают прожить долгую и здоровую жизнь. Люди с более высоким позитивным аффектом выглядят более счастливыми и чаще улыбаются. Джонс предполагает, что наши внутренние системы восприятия соответствующим образом настроены, поэтому улыбающиеся люди автоматически кажутся нам более здоровыми.

«Тут напрашивается простой вывод: если, чтобы выглядеть здоровым и счастливым, нужно улыбаться, то не исключено, что чем чаще вы это делаете, тем вероятнее сработает обратный эффект, и ваше здоровье и психологическое состояние действительно улучшатся», — отметил Джонс.

Наверх