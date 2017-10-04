Этот рецепт хачапури мне рассказал старый грузин в Тбилиси. Ничего вкуснее не пробовала!

Для приготовления этого невероятно вкусного хачапури вам понадобится:

1 стакан кефира;

3 стакана муки;

2 яйца;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1/2 ч. л. соды;

1 ст. л. растительного масла;

500 грамм твердого сыра;

сливочное масло для смазывание готовых хачапури.

Перемешиваем кефир с яйцами, потом добавляем сахар, соль, вливаем растительное масло, опять все хорошо смешиваем, пишет Lifter.com.ua.

Просеиваем в кефирно-яичную смесь 2 ст. муки с содой. В процессе замешивания теста, постепенно подсыпаем остальную муку.

Тесто должно получится мягким и эластичным. Кладем тесто в глубокую миску и накрываем сверху чистым полотенцем. Пусть настоится. Чтобы приготовить начинку, к натертому сыру добавляем одно яйцо. Формируем из теста колбаску и разделяем ее на девять частей. Из каждой раскатываем лепешку.

Начинку кладем посредине пласта, соединяем его края. Потом раскатываем мешочек, не сильно надавливая на него и переворачивая на разные стороны.

Хачапури выпекаем на разогретой сковороде. Масла не наливаем. Сверху на хачапури выкладываем несколько кусочков сливочного масла.

Приятного аппетита!