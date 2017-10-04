Этот рецепт хачапури мне рассказал старый грузин в Тбилиси. Ничего вкуснее не пробовала!

Вы давно искали вкусный рецепт хачапури? Вот один из лучших вариантов этого популярнейшего блюда, который порадует вас своей простотой и доступностью.
Для приготовления этого невероятно вкусного хачапури вам понадобится:
1 стакан кефира;
3 стакана муки;
2 яйца;
1 ч. л. сахара;
1 ч. л. соли;
1/2 ч. л. соды;
1 ст. л. растительного масла;
500 грамм твердого сыра;
сливочное масло для смазывание готовых хачапури.
Перемешиваем кефир с яйцами, потом добавляем сахар, соль, вливаем растительное масло, опять все хорошо смешиваем, пишет Lifter.com.ua.
Просеиваем в кефирно-яичную смесь 2 ст. муки с содой. В процессе замешивания теста, постепенно подсыпаем остальную муку.
Тесто должно получится мягким и эластичным. Кладем тесто в глубокую миску и накрываем сверху чистым полотенцем. Пусть настоится. Чтобы приготовить начинку, к натертому сыру добавляем одно яйцо. Формируем из теста колбаску и разделяем ее на девять частей. Из каждой раскатываем лепешку.
Начинку кладем посредине пласта, соединяем его края. Потом раскатываем мешочек, не сильно надавливая на него и переворачивая на разные стороны.
Хачапури выпекаем на разогретой сковороде. Масла не наливаем. Сверху на хачапури выкладываем несколько кусочков сливочного масла.
Приятного аппетита!