Таллиннский фестиваль кино о моде: читайте, какие фильмы будут показаны

Если вы не можете выбрать подходящий фильм из девяти представленных, читайте наше краткое содержание всех фильмов.

Фильм для почитателей высокой моды – «Новые правительницы высокой моды» (Франция, 2014)

Фильм «Новые правительницы высокой моды» рассматривает понятие высокой моды в современном контексте, изучая модные тенденции, задаваемые как уже успевшими завоевать известность, так и безымянными молодыми дизайнерами. Фильм рассказывает о двух молодых дизайнерах, Дельфин Маниве и Ирис ван Херпен, которые в своем творчестве смело сочетают традиционное и модное, нарушая классический кодекс высокой моды.

Фильм для любителей фотографии – «Улица для каждого» (США, 2013)

Фильм «Улица для каждого» рассказывает о жизни и творчестве известных уличных фотографов Нью-Йорка, а также о самом неотразимом городе, десятилетиями вдохновлявшем их. Фильм – это своеобразная дань уличной фотографии, а также кинематографическая экскурсия по улицам Нью-Йорка, в ходе которой была запечатлена яркая городская жизнь и невероятная усидчивость фотографов, а также постоянно подстерегающие их опасности.

Фильм для любителей – «Маноло: мальчик, который делал обувь для ящериц» (Великобритания, 2017)

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Это история о мальчике, который вырос на уединенном острове Испании и стал одним из самых влиятельных дизайнеров обуви в мире. Фильм рассказывает о любви Маноло Бланика к своему делу, о том как каждая созданная им пара обуви окрыляет его. Создатели фильма также показывают зрителю внутренний мир Маноло, раскрывая сущность известного дизайнера, до сих пор остающегося загадкой.

Фильм для защитников окружающей среды – «Синяя река» (Канада, 2017)

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Фильм рассказывает о деятельности всемирноизвестного защитника рек Марка Анхело в разных странах, в особенности, об одной из самых загрязняющих производственных областей – индустрии моды. Этот документальный фильм, заставляющий задуматься, рассказывает о загрязнении рек и последствий этого для людей, а также о возможных решениях проблемы, ориентированных на «зеленое» будущее. Рассказчиком является актер, режиссер, а также защитник чистой воды Джейсон Пристли.

Фильм для любителей классики – «Эскизы Ив Сен Лорана» (Франция, 2017)

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Фонд Пьера Берже и Ив Сен Лорана – настоящий кладезь культовой высокой моды, в котором также можно найти тысячи прекрасных эскизов Ив Сен Лорана. Эти свидетельства истории моды и карьеры именитого дизайнера послужили материалом для документального фильма, который был дополнен Пьером Берже и другими известными дизайнерами.

Фильм для любителей юмора – «Британский стиль» (Франция, 2017)

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Что предсталяет собой британский стиль? Лондон всегда являлся колыбелью модных трендов и самой стильной столицей Европы. Неудивительно, что крупнейший переворот в мире моды прошлого столетия, стиль панк, получил начало именно в этом городе. «Британский стиль» – динамичный, развлекательный и красочный документальный фильм о гардеробе и стиле британцев.

Фильм для почитателей своеобразной эстетики – «Дрис» (Германия, Бельгия, 2017)

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В первый раз дизайнер Дрис ван Нотен позволил режиссеру заснять свой творческий процесс и частную жизнь. Райнеру Хольцемеру удалось в течение целого года снимать каждый шаг дизайнера в процессе разработки четырех коллекций. В фильме можно увидеть характерные для дизайнера высококачественные ткани, вышивку и узоры, а также модные показы, ставшие ключевыми событиями Недели моды в Париже, на которых дизайнер представляет свои коллекции публике.

Фильм для почитателей драмы – «Дом моды Z» (США, 2017)

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Фильм «Дом моды Z» рассказывает о стремительном взлете дизайнера Зака Позена в 21 год, о длительном периоде застоя, а также о попытках дизайнера возродить свою торговую марку и имидж. Фильм – это не только портрет создателя, но и взгляд за кулисы одной из самых запоминающихся торговых марок, обнажающий необходимость постоянно балансировать на грани искусства и коммерции.

Фильм для любопытных – «Мы, Марджела» (2017, Голландия)

Фильм рассказывает о наследии дома моды бельгийского дизайнера Мартина Марджелы и его значения в контексте современной модной индустрии и авторства. Зрители узнают историю создания дома моды, а также о его креативном развитии и успехе, с акцентом на вопросы творчества, авторства и прибыли в современную неолиберальную эпоху. Эти темы не рассматриваются как нечто само собой разумеющееся, ведь в ходе интервью Вы узнаете о том, что многие знаменитые идеи и эскизы дома моды Мартина Марджелы родились по воле случая, а не в результате хорошо продуманной концепции. В качестве исключения премьера фильма состоится в ноябре.

Дополнительную информацию о фильмах вы можете найти на сайте www.moekunstikino.ee, а также по адресу facebook.com/moekunstikino.

Таллиннский фестиваль фильмов о моде MoeKunstiKino пройдет 5-11 октября в кинотеатре Sõprus.