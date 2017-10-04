Десять вещей, которые каждая женщина должна знать о фертильности

В любом случае, планируешь ты ребенка или панически боишься забеременеть, или застряла где-то между этими решениями, есть вещи, которые каждая женщина должна знать о фертильности, пишет Soulpost.ru.

Что на самом деле происходит во время зачатия?

Да, это базовые истины, но о них важно помнить. Каждый месяц в яичниках женщины созревает яйцеклетка. Когда она готова, яичники выпускают ее, и она направляется в фаллопиеву трубу, где остается около 24 часов в ожидании оплодотворения спермой. Если это происходит, то яйцеклетка перемещается в матку и имплантируется там. Если оплодотворения не произошло, яйцеклетка так же попадает в матку, но расщепляется там.

Когда ты фертильна? И как долго?

Как следует из выше написанного, окно для зачатия очень мало: чтобы забеременеть, сперма должна оплодотворить яйцеклетку, когда она выходит из яичников и попадает в фаллопиеву трубу, и где живет только 24 часа. Сперматозоид может прожить в женском теле до 5 дней, так что возможность зачатия длится около 6 дней: за 5 дней до овуляции и непосредственно день овуляции. После того, как неоплодотворенная яйцеклетка отправляется в матку и расщепляется, забеременеть невозможно вплоть до следующей овуляции в следующем месяце. Вот почему женщины, которые пытаются зачать ребенка, отслеживают свой менструальный цикл, чтобы заниматься сексом активнее в дни перед овуляцией.

Как узнать, когда у тебя овуляция?

Обычно овуляция происходит примерно за 14 дней до месячных, так что если у женщины регулярный 28-дневный цикл, то овуляцию можно ожидать на 14-й день. Но регулярный цикл редко у кого бывает, так что желающим забеременеть нужно отслеживать свой цикл. Для определения овуляции так же используют тестовые полоски и измерения базальной температуры тела.

Могут ли нерегулярные месячные быть признаком бесплодия?

Нет. Ключ фертильности — овуляция. Без нее невозможно забеременеть. Нерегулярный цикл не обязательно значит, что у тебя нет овуляции, так же как и регулярные месячные не гарантируют беременность. Женщинам с нерегулярным циклом просто сложнее отследить овуляцию и предсказать, когда наиболее вероятно забеременеть.

Тем не менее, нерегулярные месячные могут быть вызваны не просто стрессом или приемом каких-то лекарств, а более тяжелыми осложнениями и даже заболеваниями — поликистоз яичников или эндометриоз, что действительно влияет на фертильность.

Как образ жизни может поспособствовать или навредить фертильности?

Женщины действительно могут постараться увеличить свои шансы на регулярную овуляцию:

перестать курить. Курение старит яичники и преждевременно расщепляет яйцеклетки.

держать себя в здоровом весе. Худоба или лишний вес могут дать сбой в гормонах и мешать регулярной овуляции.

заниматься безопасным сексом и регулярно проверяться на половые инфекции. Такие заболевания напрямую влияют на фертильность, даже если у тебя нет никаких симптомов (хламидиоз, гонорея).

ограничить употребление алкоголя и кофеина. Пьянство повышает риск нарушений овуляции. Связь большого количества кофеина и бесплодия не так очевидна, но врачи рекомендуют ограничить употребление кофеина (не больше двух чашек кофе в день) тем, кто хочет забеременеть.

не тренироваться слишком много. В целом регулярные тренировки полезны, но слишком интенсивные упражнения могут помешать овуляции.

Сколько обычно нужно времени, чтобы забеременеть?

Нет единого правила (можно забеременеть и занимаясь сексом первый раз в своей жизни, а можно и после многолетних попыток), но некоторые исследования показывают, что 80% женщин беременеют в течение полугода с начала попыток. Врачи тоже отмечают, что если в течение года у вас не получается забеременеть, то пора прийти на консультацию.

Мужчины тоже могут быть бесплодны.

В 40% случаев бесплодия — это проблема мужская.

Как возраст влияет на фертильность?

Уровень фертильности у женщин действительно снижается после 35 лет, но не так стремительно, как все думают. Например, исследование около 3 тысяч датских женщин показало, что 78% из них забеременели в возрасте 35-40 лет, причем на зачатие у них ушло всего около года попыток.

Как узнать свой уровень фертильности?

Так как на фертильность влияет много чего, врач может назначить тебе много разных анализов: от теста на гормоны до УЗИ и рентгена матки.

Что делать, если с фертильностью проблема?

Есть множество разных видов лечения в зависимости от того, в чем причина проблемы. Есть медикаменты для стимуляции овуляции, хирургические вмешательства, внутриматочная инсеминация, ЭКО.