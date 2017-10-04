Девушка с лицом Барби и телом Халка»: смотрите фото известной на весь мир россиянки Юлии Винс

Уже тогда девушка начала пробовать себя в пауэрлифтинге. Штанги, гантели и гири, естественно, изменили фигуру девушки. Один только объем ее бицепса равен почти 40 сантиметрам! Сама она признается, что очень довольна своей внешностью Mademoizelle.ru.

Юлия Винс/ Scanpix

На одном из последних турниров в жиме лежа она подняла центнер! Изнурительные тренировки — еще не залог успеха. Девушка, конечно же, уделяет большое внимание своему питанию.

Курица, рыба, гречка, рис, молочные продукты, фрукты и овощи являются основными составляющими. Специальные спортивные комплексы для наращивания мышечной массы — это еще один важный момент. Без него никуда!

Юлия Винс/ Scanpix

К сожалению, зависть всегда сопутствует успеху. Юле пришлось столкнуться с ней в прямом смысле этого слова лицом к лицу. Во время чемпионата одна из соперниц брызнула ей в глаза перцовым газовым баллончиком. Впоследствии у девушки из-за этого инцидента ухудшилось зрение.

Юлия Винс/ Scanpix

Юлия Винс/ Scanpix

Юлия Винс/ Scanpix