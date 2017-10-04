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16-летний юноша создает невероятные веганские десерты, и они заставят вас забыть о диете

Krasotka.ee
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ФОТО: Instagram

Еда должна быть вкусной, полезной, привлекательной, да ещё и без продуктов животного происхождения! Именно так думает молодой 16-летний кондитер Жозе, который публикует свои кулинарные шедевры в Instagram.

Юноша изготавливает различные модные десерты, такие как смузи и чизкейки. Его сладости изобилуют фруктами и, соответственно, выглядят очень красочно, оторвать взгляд от них — довольно сложная задача, пишет Leafclover.ru.

Справитесь ли вы с ней?

/ Instagram

/ Instagram

/ Instagram

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A post shared by J o s e (@naturally.jo) on

A post shared by J o s e (@naturally.jo) on

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