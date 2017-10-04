16-летний юноша создает невероятные веганские десерты, и они заставят вас забыть о диете

Юноша изготавливает различные модные десерты, такие как смузи и чизкейки. Его сладости изобилуют фруктами и, соответственно, выглядят очень красочно, оторвать взгляд от них — довольно сложная задача, пишет Leafclover.ru.

Справитесь ли вы с ней?

/ Instagram

/ Instagram

/ Instagram

A post shared by J o s e (@naturally.jo) on Sep 29, 2017 at 6:24pm PDT

A post shared by J o s e (@naturally.jo) on Sep 19, 2017 at 6:22pm PDT