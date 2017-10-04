16-летний юноша создает невероятные веганские десерты, и они заставят вас забыть о диете
4 октября 2017 г., 16:32
Еда должна быть вкусной, полезной, привлекательной, да ещё и без продуктов животного происхождения! Именно так думает молодой 16-летний кондитер Жозе, который публикует свои кулинарные шедевры в Instagram.
Юноша изготавливает различные модные десерты, такие как смузи и чизкейки. Его сладости изобилуют фруктами и, соответственно, выглядят очень красочно, оторвать взгляд от них — довольно сложная задача, пишет Leafclover.ru.
Справитесь ли вы с ней?