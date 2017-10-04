Британка с диагнозом «бесплодие» за год родила четверых детей

Медики посоветовали паре искать донора яйцеклетки. Причем такой совет, пишет The Daily Mail, Шарлотте и Билли дали в нескольких клиниках по лечению бесплодия, куда они обратились после первой. Везде врачи подтверждали первоначально поставленный Шарлотте диагноз, пишет Deti.mail.ru.

Пара даже уже нашла донора яйцеклетки, но буквально за неделю до первой встречи с ней Шарлотта, которая почувствовала себя как-то странно, на всякий случай сделала тест на беременность, который, к ее изумлению, оказался положительным. В итоге 6 сентября 2016 года она благополучно произвела на свет сына Льюиса.

Но на этом чудеса не прекратились – через два месяца после родов Шарлотта обнаружила, что снова беременна. Проведенное в январе 2017 года УЗИ показало, что у нее будет тройня. Тройняшки – мальчики Джэйми и Адам, и их сестренка Элла – появились на свет 4 августа на сроке 32 недели. Все трое провели более месяца в отделении интенсивной терапии, и сейчас уже дома. Несмотря на низкий вес при рождении, малыши хорошо развиваются и совершенно здоровы.

«Сейчас так странно вспоминать то, что нам говорили про бесплодие и невозможность зачатия», – говорит Шарлотта. Конечно, молодым родителям приходится нелегко с четырьмя малышами, старшему из которых едва исполнился год. В сутки требуется приготовить 26 бутылочек с молоком, не говоря уже о смене подгузников и прочем. Шарлотте и Билли помогают родители, кроме того они устраивают посменные дежурства, чтобы каждый имел возможность хоть немного поспать. Но несмотря на все трудности и проблемы, они совершенно счастливы.