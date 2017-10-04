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Галерея: в Кадриоргском дворце прошел показ Alberta Ferretti

Krasotka.ee
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Вчера, 3 октября, в Кадриоргском дворце прошел показ осенне-зимней коллекции Alberta Ferretti. В рамках шоу были показаны коллекции Main-, Prefall- и Limited Edition.

Коллекции отдали дань моде как венецианской эпохе, так и современной. Дизайнеры использовали женственные силуэты: оборки, рюши, кружево. Также предлагая сочетать более грубые свитера с нежными юбками.

Коллекция была вдохновлена узкими улочками и каналами Венеции.

Alberta Ferretti (Альберта Ферретти) – итальянский бренд люксового сегмента, специализирующийся на производстве одежды, обуви, аксессуаров, солнцезащитных очков, парфюмерии и свадебных коллекций. Визитной карточкой бренда являются шифоновые платья в романтическом стиле. Модный дом основан в 1974 году дизайнером Альбертой Ферретти.

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