Галерея: в Кадриоргском дворце прошел показ Alberta Ferretti

Коллекции отдали дань моде как венецианской эпохе, так и современной. Дизайнеры использовали женственные силуэты: оборки, рюши, кружево. Также предлагая сочетать более грубые свитера с нежными юбками.

Коллекция была вдохновлена узкими улочками и каналами Венеции.

Alberta Ferretti (Альберта Ферретти) – итальянский бренд люксового сегмента, специализирующийся на производстве одежды, обуви, аксессуаров, солнцезащитных очков, парфюмерии и свадебных коллекций. Визитной карточкой бренда являются шифоновые платья в романтическом стиле. Модный дом основан в 1974 году дизайнером Альбертой Ферретти.