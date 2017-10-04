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Хорошие отцы укрепляют здоровье детей, показало исследование

Krasotka.ee
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Отец и сын. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон провели исследование на обыкновенных игрунках - небольших обезьянах, живущих в Центральной и Южной Америке. Самцы и самки этих животных разделяют заботу о потомстве. Некоторые самцы внимательнее к детенышам, чем другие, рассказывает The Daily Mail.

Специалисты включали 24 самцам игрунков аудиозаписи криков детенышей о помощи. Только 60% самцов стали искать источник крика. Исследователи обнаружили: детенышам внимательных отцов чаще удавалось выжить в течение первого месяца жизни. 87% детенышей внимательных отцов и только 45% детенышей самцов, не среагировавших на крики, выжили, пишет Meddaily.ru.

Кроме того, в возрасте от 6 до 12 недель детеныши внимательных отцов набирали вес быстрее детенышей невнимательных самцов. В этом возрасте детенышей начинают отучать от материнского молока, и отцы играют в данном процессе важную роль. Также у внимательных отцов во время поиска детеныша после прослушивания записи повышался тестостерон. Судя по всему, они готовились защищать детеныша.

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