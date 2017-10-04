Секреты красоты Дженнифер Лопес: топ-три главных правила

Дженнифер Лопес не раз возглавляла рейтинг самых красивых женщин и многих интересует, как именно ей удается сохранить свою молодость и привлекательность.

Оказалось, что секреты красоты 48-летней певицы очень просты и доступны каждой.

Главное правило Джей Ло — полноценный 10-ти часовой сон, пишет Ivona.bigmir.com.

Артистка уверенна, что ни одна диета и правильное питание не будут действовать на 100 процентов, если вы не даете отдохнуть организму достаточное количество времени.

«Иногда, думая о том, что делать дальше, мы забываем о самых важных вещах. Я безумно ценю время сна. Он очень важен, как приемы пищи или занятия спортом», — считает Дженнифер.

Конечно, зная в каком ритме работает певица, очень сложно поверить, что ей всегда удается выполнять это правило, однако его она подкрепляет следующим пунктом.

2 правило Дженнифер:

Выпивать в день не меньше 1.5 литра чистой воды.

Эксперты давно настаивают на том, что человеческому организму необходимо получать достаточное количество воды (оно зависит от массы вашего тела, которое вам поможет рассчитать профессионал). Вот и Ло уверенна, что вода — это источник молодости.

3 правило певицы:

Одним из главных правил для Лопес являются тренировки. Джей Ло честно признается, что всю жизнь занимается спортом и ни разу не забрасывала его.

Также Дженнифер каждое утро начинает с протеинового коктейля. При желании, вторую порцию выпивает в обед, но обязательное употребление коктейля происходит на ужин.

«Именно вечером просыпается “зверский аппетит“. Во время ужина я обязательно выпиваю стакан протеинового коктейля и это помогает мне надолго избавиться от чувства голода. К тому же, такой коктейль — отличное питание для мышц!», — уверенна Джей Ло.