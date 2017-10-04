Пять худших женских мотивов для вступления в брак

Итак, существует пять основных мотивов, по которым женщины в определенном возрасте хотят как можно скорее выйти замуж, пишет Ivona.bigmir.net.

1. Синдром “нужен мужчина“

Некоторые женщины так боятся одиночества, что уходят из родительского дома замуж, не особо задумываясь при этом о будущем. Хотя именно в этот момент необходимо понимать, что выходить замуж только из-за долгого нахождения одной — ошибка, которая может негативно повлиять на всю дальнейшую жизнь. Почему бы не продолжать наслаждаться свободой, пока в жизни не появится действительно любимый человек.

2. Пришло время

Многие женщины ставят себе своеобразные дедлайны по выходу замуж. При этом слабый пол может бояться обязательств не меньше мужчин, но жизненные установки, которые незамужние барышни придумали себе сами, оказывают на них очень сильное давление. Вне зависимости от того, осознают они это или нет.

3. Хочу ребенка

Биологические часы – достаточно серьезная причина замужества для многих женщин. Настолько серьезная, что будущий муж выбирается не по любви, а по здоровью и правильной физиологии для продолжения рода. И вы скажете, что это не абсурд?

4. Семейные ценности

Классика под названием “тебе пора замуж“, после которой следуют часовые разговоры с родителями о том, что все дочери их друзей давно связали себя узами брака. При этом пункт о том счастливы ли они в своих браках — умалчивается. Никогда не стоит идти на поводу у родителей в таком важном деле, как замужество. Это должен быть сугубо ваш выбор.

5. Из-за денег

Для некоторых женщин хорошей причиной для замужества является богатство партнера. Особенно сильно такое отношение проявляется, когда у женщины не все складывается в карьере или она привыкла находиться на определенном обеспечении у родителей. Такие браки держатся на плаву, пока мужчина находится при деньгах, в противном случае — женщина ищет другого обеспеченного партнера.