Галерея: классика и спортивный минимализм от Valentino

Представляя коллекцию Valentino сезона весна-лето 2018, креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли продолжает экспериментировать, сочетая классику со спортивным минимализмом. И, кажется, ему наконец-то удалось найти баланс между этими стилями. Как следствие — Пиччоли открывает новую главу в истории Дома.
Новая коллекция, по словам дизайнера, была вдохновлена достижениями человека в покорении космоса, а также Пиччоли "покопался" в прошлом: «Я хотел вернуть на подиум что-то от гламурных 80-х, когда господин Валентино представлял одни из своих лучших работ», пишет Spletnik.
Прозрачные дождевики, многослойные куртки, замысловатые пальто, расшитые пайетками, а также тренировочные костюмы, созданные вовсе не для тренировок, и романтичные платья... Пиччоли вновь порадовал поклонниц своего творчества.