Галерея: классика и спортивный минимализм от Valentino

Новая коллекция, по словам дизайнера, была вдохновлена достижениями человека в покорении космоса, а также Пиччоли "покопался" в прошлом: «Я хотел вернуть на подиум что-то от гламурных 80-х, когда господин Валентино представлял одни из своих лучших работ», пишет Spletnik.

Прозрачные дождевики, многослойные куртки, замысловатые пальто, расшитые пайетками, а также тренировочные костюмы, созданные вовсе не для тренировок, и романтичные платья... Пиччоли вновь порадовал поклонниц своего творчества.