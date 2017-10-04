Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Галерея: классика и спортивный минимализм от Valentino

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Представляя коллекцию Valentino сезона весна-лето 2018, креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли продолжает экспериментировать, сочетая классику со спортивным минимализмом. И, кажется, ему наконец-то удалось найти баланс между этими стилями. Как следствие — Пиччоли открывает новую главу в истории Дома.

Новая коллекция, по словам дизайнера, была вдохновлена достижениями человека в покорении космоса, а также Пиччоли "покопался" в прошлом: «Я хотел вернуть на подиум что-то от гламурных 80-х, когда господин Валентино представлял одни из своих лучших работ», пишет Spletnik.

Прозрачные дождевики, многослойные куртки, замысловатые пальто, расшитые пайетками, а также тренировочные костюмы, созданные вовсе не для тренировок, и романтичные платья... Пиччоли вновь порадовал поклонниц своего творчества.

Наверх