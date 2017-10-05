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Невероятно! Черный чай спасает от ожирения

Krasotka.ee
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Чай. | ФОТО: Scanpix

Ученые из Калифорнийского университета провели эксперименты на мышах. Всех грызунов кормили жирными и сладкими продуктами. Но одна группа получала экстракт черного чая, а другая - экстракт зеленого чая. Исследование показало: полифенолы, содержащиеся в черном чае, меняют энергетический обмен в печени.

У мышей из обеих групп в кишечнике стало меньше бактерий, связанных с ожирением, и больше бактерий, которые связаны с низкой массой тела. Однако только у грызунов, употреблявших экстракт черного чая, увеличилась численность бактерий Pseudobutyrivibrio, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи пришли к выводу, что черный и зеленый чай существенно влияют на микрофлору кишечника. И, судя по всему, черный чай защищает от ожирения и укрепляет здоровье не хуже зеленого.

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