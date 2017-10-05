Женщины потребляют много лишних калорий из-за перекусывания на работе

По словам диетологов, потребляя всего 500 лишних калорий в день, можно набрать около 0,5 килограмма за неделю. А если человек перекусывает сладкими продуктами, увеличивается риск развития диабета 2-го типа и кариеса. Участницы опроса за день съедали минимум три снэка. Слабостью многих женщин оказались чипсы. За год участницы съедали в среднем 135 пакетиков чипсов. У 45% на работе был тайный запас чипсов, а у 39% - печенья, пишет Meddaily.ru.

Еще в течение года участницы опроса съедали 135 печений, 90 кусков торта, 90 пакетиков сладостей, 45 пончиков, 45 пакетиков орехов, содержащих много жиров, и 45 пакетиков сладких сухофруктов. Также женщины пили сладкий кофе с молоком, газировку и калорийные энергетики. Многие участницы винили в собственном переедании других. Каждая седьмая говорила, что коллеги приносили снэки и домашнюю выпечку.

Женщины перекусывали из-за усталости, стресса или от скуки. При этом 83% в начале дня собирались питаться правильно. Около 48% участниц пожаловались, что голод не дает им дождаться обеда, почти четверть опрошенных переживала по этому поводу. А три из десяти сказали: жизнь слишком коротка, поэтому отказываться от удовольствия перекусить не стоит.

Каждая пятая женщина грешила таким образом из-за отсутствия силы воли. Трех из десяти перекусывать заставлял сам факт наличия еды. 47% женщин старались есть фрукты. Участницы съедали около 180 порций фруктов в течение года. Обычно женщины перекусывали в промежутке между 10:30 и 15:30. Пятница оказалась самым популярным днем для употребления сладостей на работе. За ней следовал понедельник.