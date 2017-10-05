Женщины потребляют много лишних калорий из-за перекусывания на работе

В опросе, проведенном по заказу компании Kallo, приняли участие 1000 женщин. Исследователи выяснили, что женщины, которые перекусывали на работе, потребляли в среднем 2240 лишних калорий в неделю. За год (45 рабочих неделю) они получали 100800 лишних калорий. Это эквивалентно 1254 бокалам просекко, 193 двухэтажным бургерам или 502 плиткам шоколада, сообщает The Daily Mail.
По словам диетологов, потребляя всего 500 лишних калорий в день, можно набрать около 0,5 килограмма за неделю. А если человек перекусывает сладкими продуктами, увеличивается риск развития диабета 2-го типа и кариеса. Участницы опроса за день съедали минимум три снэка. Слабостью многих женщин оказались чипсы. За год участницы съедали в среднем 135 пакетиков чипсов. У 45% на работе был тайный запас чипсов, а у 39% - печенья, пишет Meddaily.ru.
Еще в течение года участницы опроса съедали 135 печений, 90 кусков торта, 90 пакетиков сладостей, 45 пончиков, 45 пакетиков орехов, содержащих много жиров, и 45 пакетиков сладких сухофруктов. Также женщины пили сладкий кофе с молоком, газировку и калорийные энергетики. Многие участницы винили в собственном переедании других. Каждая седьмая говорила, что коллеги приносили снэки и домашнюю выпечку.
Женщины перекусывали из-за усталости, стресса или от скуки. При этом 83% в начале дня собирались питаться правильно. Около 48% участниц пожаловались, что голод не дает им дождаться обеда, почти четверть опрошенных переживала по этому поводу. А три из десяти сказали: жизнь слишком коротка, поэтому отказываться от удовольствия перекусить не стоит.
Каждая пятая женщина грешила таким образом из-за отсутствия силы воли. Трех из десяти перекусывать заставлял сам факт наличия еды. 47% женщин старались есть фрукты. Участницы съедали около 180 порций фруктов в течение года. Обычно женщины перекусывали в промежутке между 10:30 и 15:30. Пятница оказалась самым популярным днем для употребления сладостей на работе. За ней следовал понедельник.