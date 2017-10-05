Врачи советуют реже мыть голову и тело

В частности, специалисты рассказали о том, что многие люди чересчур усердствуют с чистотой волос, но не дотягивают до гигиенических норм в своем уходе за зубами. К числу распространенных ошибок они, к примеру, причислили привычку мыть голову каждый день – такой ритуал на самом деле нарушает процессы естественной выработки кожного сала и повышает склонность к перхоти. «В среднем достаточно мыть голову 1-2 раза в неделю», - убеждены эксперты, пишет Meddaily.ru.

Что касается чистки зубов, то представители Американской стоматологическая ассоциации отметили: чистить зубы нужно минимум 1-2 раза в день в течение 2 минут, а также очищать полость рта после каждого приема пищи ополаскиванием.

Любопытно, что в этот раз стоматологи не поддержали мнения о необходимости использования зубной нити. «Раньше зубной нитью рекомендовалось пользоваться ежедневно, но последние научные работы в этой сфере показали, что процесс ее применения не настолько эффективен», - пояснили они свою позицию.

Также эксперты опровергли важность для здоровья ежедневного приема душа. В условиях умеренного климата принимать душ вполне достаточно один раз в три дня, констатировали санитарные врачи. Частое мытье, по их словам, нарушает микробиом на поверхности кожи, что снижает иммунную защиту организма.

Ошибкой специалисты назвали и использование дезодорантов сразу после мытья. Медики рекомендуют пользоваться антиперспирантами и дезодорантами перед сном, обрабатывая ими чистую, но сухую, а не влажную кожу.