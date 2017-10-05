Подтверждено: иголки помогают от женских болей

Один из самых известных методов древней китайской медицины – иглоукалывание – подтвердило свою эффективность в отношении женского здоровья во время опытов. Участниц исследования (74 женщины возрастом от 18 до 45 лет), которые страдали от сильных менструальных болей, ученые разделили на четыре группы. К ним в первые 48 часов после начала менструаций применялась ручная акупунктура, а также электроакупунктура, пишет Medikforum.ru.

При подведении итогов выяснилось, что женщины, подвергавшиеся ручной акупунктуре, ощутили наиболее существенное снижение боли.

Авторы исследования отметили в докладе, что акупунктура в целом дает болеутоляющий эффект. По их словам, из участниц испытаний после сеансов акупунктуры более половины стали на 50 процентов меньше страдать от болезненных проявлений – этот эффект держался на протяжении трех месяцев. Некоторые пациентки ощущали позитивное влияние иглоукалывания в течение года после секансов.

Способность иглоукалывания повышать уровень обезболивания в организме была замечена и раньше. По данным предыдущих исследований, «иголки» активируют выработку оксида азота в коже, что приводит к высвобождению анальгезирующих веществ в крови.