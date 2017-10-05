Вступившая в 23 года в менопаузу девушка ожидает рождения близнецов

Вступившая в менопаузу в 23 года девушка, теперь собирается родить своему партнеру близнецов. Это чудо стало возможным благодаря щедрому подарку ее младшей сестры, которая стала донором яйцеклеток.
Жительница австралийского Мельбурна по имени Эмбер вместе со своим партнером Крисом уже и не надеялись на то, что когда-нибудь станут родителями. Всё дело в том, что ещё в 23 года Эмбер вступила в менопаузу после того, как она столкнулась с экстремально тяжелыми приливами. Врачи установили, что уровень гормона, стимулирующего фолликулы, у этой девушки достиг того показателя, который отмечается во время менопаузы. Дальнейшее исследование показало, что у Эмбер имеется киста яичника размером в 7 см, которую удалили хирургическим путем. После этого врачи начали лечение мощным препаратом по восстановлению фертильности, которое продолжалось в течение шести месяцев, пишет Medikforum.ru.
Однако это лекарство вызвало тяжелейшие побочные эффекты, при этом не достигнув желаемого эффекта - никакой стимуляции овуляции у Эмбер не произошло. Вместе с партнером она решила пройти через сеансы экстракорпорального оплодотворения. После двух неудачных попыток Эмбер вновь обратилась в больницу, и у неё обнаружили две кисты в левой фаллопиевой трубе. В результате девушке пришлось удалить обе кисты и саму трубу. С нефункционирующими яичниками и только одной фаллопиевой трубой у нее вроде бы не было шансов на натуральное зачатие. Именно в этот момент младшая сестра Тэйлор и решила помочь.
Она выступила донором яйцеклеток, которые успешно оплодотворили, а затем ввели Эмбер в матку, что и привело к беременности. И хотя девушка постоянно сталкивалась с тяжелым токсикозом, она называет эти месяцы самыми счастливыми в своей жизни. Уровень счастья резко повысился после того, как она выяснила, что ожидает близнецов - мальчика и девочку. ЭКО довольно часто заканчивается беременностью именно близнецами. Теперь Эмбер рассказывает о своей истории всем, так как она хочет внушить надежду тем женщинам, которые столкнулись со схожими проблемами в своей жизни и не верят в возможность материнского счастья.