Вступившая в 23 года в менопаузу девушка ожидает рождения близнецов

Жительница австралийского Мельбурна по имени Эмбер вместе со своим партнером Крисом уже и не надеялись на то, что когда-нибудь станут родителями. Всё дело в том, что ещё в 23 года Эмбер вступила в менопаузу после того, как она столкнулась с экстремально тяжелыми приливами. Врачи установили, что уровень гормона, стимулирующего фолликулы, у этой девушки достиг того показателя, который отмечается во время менопаузы. Дальнейшее исследование показало, что у Эмбер имеется киста яичника размером в 7 см, которую удалили хирургическим путем. После этого врачи начали лечение мощным препаратом по восстановлению фертильности, которое продолжалось в течение шести месяцев, пишет Medikforum.ru.

Однако это лекарство вызвало тяжелейшие побочные эффекты, при этом не достигнув желаемого эффекта - никакой стимуляции овуляции у Эмбер не произошло. Вместе с партнером она решила пройти через сеансы экстракорпорального оплодотворения. После двух неудачных попыток Эмбер вновь обратилась в больницу, и у неё обнаружили две кисты в левой фаллопиевой трубе. В результате девушке пришлось удалить обе кисты и саму трубу. С нефункционирующими яичниками и только одной фаллопиевой трубой у нее вроде бы не было шансов на натуральное зачатие. Именно в этот момент младшая сестра Тэйлор и решила помочь.

Она выступила донором яйцеклеток, которые успешно оплодотворили, а затем ввели Эмбер в матку, что и привело к беременности. И хотя девушка постоянно сталкивалась с тяжелым токсикозом, она называет эти месяцы самыми счастливыми в своей жизни. Уровень счастья резко повысился после того, как она выяснила, что ожидает близнецов - мальчика и девочку. ЭКО довольно часто заканчивается беременностью именно близнецами. Теперь Эмбер рассказывает о своей истории всем, так как она хочет внушить надежду тем женщинам, которые столкнулись со схожими проблемами в своей жизни и не верят в возможность материнского счастья.