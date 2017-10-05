ВАУ! Tartu Kaubamaja приглашает на праздник «Вестник моды» и разыгрывает мегаподарок для самых стильных!

«“Вестник моды“ уже вдохновлен будущим праздником – столетием Эстонской Республики, - говорит стилист Пирет Варапаева. – В субботу мы покажем моду от местных дизайнеров, которые продемонстрируют стилистику разных десятилетий последнего столетия».

Также зрителям в субботу покажут и современные тренды грядущего сезона. Стилисты шоу мод – Бритта Лауметс и Пиллерийн Леэт. За музыкальную составляющую праздника отвечает ансамбль Mahavok. А самые стильные прически и макияж продемонстрируют бренды Wella Professionals и Max Factor. Среди прочих советы по макияжу даст певица и амбассадор Max Factor Геттер Яани.

В воскресенье, 15 октября, «Вестник моды» будет посвящен детям. Стилисты покажут, как комбинировать современные тренды с винтажной модой. Дизайнер Даниеэь Леви покажет зрителям свои лучшие творения. А также перед публикой выступит победитель Laulukarussell Крислин Салло и Рикко Салло и танцоры школы Shaté Tantsukool.

На втором этаже будет работать временный магазин детской скандинавской одежды и предметов для интерьера. Будут представлены следующие детские бренды: LULUKIDS, ScandiKids, Pengu.IN KIDS, Tjorven Kids, Happy Kids, Zombie Dash, TOKU, Funhood, Lalavuu, и Moepusle.

С программой можете ознакомиться здесь: https://www.facebook.com/events/1919700378305197/.

А специально для наших читателей предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше от Tartu Kaubamaja и выиграть:

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