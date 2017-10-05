ВАУ! Tartu Kaubamaja приглашает на праздник «Вестник моды» и разыгрывает мегаподарок для самых стильных!

Уже на следующих выходных, 14 и 15 октября, в тартуском торговом центре Kaubamaja пройдет ежегодное модное событие «Вестник моды» (Moekuulutaja). В рамках мероприятия состоится шоу «Мода сквозь век», где будет показана мода различных десятилетий в современном исполнении. Этот «Вестник моды» посвящен столетию Эстонской Республики, и в нем примут участие такие именитые дизайнеры, как: Пирет Ильвес, Похъянхеймо, Мари Массо и многие другие. Кроме того, Tartu Kaubamaja хочет разыграть среди наших читателей стильный подарок.
«“Вестник моды“ уже вдохновлен будущим праздником – столетием Эстонской Республики, - говорит стилист Пирет Варапаева. – В субботу мы покажем моду от местных дизайнеров, которые продемонстрируют стилистику разных десятилетий последнего столетия».
Также зрителям в субботу покажут и современные тренды грядущего сезона. Стилисты шоу мод – Бритта Лауметс и Пиллерийн Леэт. За музыкальную составляющую праздника отвечает ансамбль Mahavok. А самые стильные прически и макияж продемонстрируют бренды Wella Professionals и Max Factor. Среди прочих советы по макияжу даст певица и амбассадор Max Factor Геттер Яани.
В воскресенье, 15 октября, «Вестник моды» будет посвящен детям. Стилисты покажут, как комбинировать современные тренды с винтажной модой. Дизайнер Даниеэь Леви покажет зрителям свои лучшие творения. А также перед публикой выступит победитель Laulukarussell Крислин Салло и Рикко Салло и танцоры школы Shaté Tantsukool.
На втором этаже будет работать временный магазин детской скандинавской одежды и предметов для интерьера. Будут представлены следующие детские бренды: LULUKIDS, ScandiKids, Pengu.IN KIDS, Tjorven Kids, Happy Kids, Zombie Dash, TOKU, Funhood, Lalavuu, и Moepusle.
С программой можете ознакомиться здесь: https://www.facebook.com/events/1919700378305197/.
А специально для наших читателей предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше от Tartu Kaubamaja и выиграть:
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Журнал «Вестник моды»;
Цветные папки;
Набор косметики от Max Factor;
Набор уходовой косметики за волосами от Wella;
Обложка для паспорта и записная книжка от Morgan;
Подарочная карта на 30 евро от Kaubamaja.
Для того чтобы выиграть подарок вам надо:
→ Поставить отметку Like/Нравится странице Krasotka в Facebook, если этого не было сделано раньше;
→ Поделиться в своей хронике публикацией;
→ В комментариях к этому посту в Facebook написать, с кем вам больше всего нравится ходить на шопинг.
ТОРОПИТЕСЬ! Розыгрыш состоится 16 октября. Имя победителя мы объявим в комментариях. Удачи в игре!