Только семь процентов женщин умеют правильно носить юбку! Вот семь ошибок, которые делают остальные

1. Неподходящее нижнее белье

При ношении юбок очень важно, чтобы не было видно резинок белья. Особенно, если это юбка светлых цветов. Нижнее белье должно быть полностью спрятано, пишет Lifter.com.ua.

При этом белье тоже должно быть светлым, чтобы не просвечивало. Подумайте об этом, покупая новую одежду.

2. Прозрачность

Качество ткани должно быть хорошим. Не очень хорошо смотрится, когда юбка сшита из просвечивающей ткани и заметно нижнее белье даже того же цвета. Старайтесь избегать такого рода юбок, интересуйтесь качеством ткани.

3. Неправильный фасон блузки

Правило стиля: баланс имеет значение. Если вы надеваете пышную юбку, вам лучше выбрать верх по фигуре.

А вот с узкой юбкой, можно просто надеть и свободную блузку, и слегка мешковатый свитер. Оба варианта будут выглядеть сексуально.

4. Туфли на каблуках

Юбка плюс туфли на каблуках делают женщин очень привлекательными. Лучше всего под красивую юбку обувать только соответствующие по стилю туфли.

5. Неподходящая длина юбки

Если вы высокая и стройная женщина, вы можете спокойно надевать юбки любой длины. Однако невысоким женщинам лучше носить юбки чуть выше колена. Иначе ноги будут казаться короче.

6. Соответствие поводу

Формальная обстановка предполагает юбку-карандаш, умеренное мини и миди нейтральных тонов.

Неформальная разрешает большее разнообразие в дизайне, расцветках и прочих деталях. Просто выберите то, что больше подходит для цели предстоящего выхода.

7. Главное в юбке - ваши ощущения!

Прислушивайтесь к себе: насколько хорошо вы чувствуете себя в этой одежде? Если юбка красивая и вам в ней комфортно, все остальное не слишком важно.