Три популярных продукта, которые лучше не покупать детям

Некоммерческая организация "Американский Центр науки в интересах общества" очень обеспокоена наличием вредных для здоровья синтетических красителей в продуктах, доступных в США, пишет TheAsianParent.
Организация опубликовала отчет, в котором говорится, что пищевые красители не имеют питательной ценности и часто используются в качестве дешевых заменителей здоровых ингредиентов, пишет Lifter.com.ua.
Например, в популярном среди американских детей напитке Tropicana Twister Cherry Berry Blast нет вишни или ягод. Яркий цвет ему придает краситель под названием Red 40.
Американский Центр науки в интересах общества также упоминает, что за последние 40 лет многие исследователи пришли к выводу, что пищевые красители и другие ингредиенты могут негативно влиять на поведение детей.
Под "другими ингредиентами" имеются ввиду побочные продукты нефтепереработки, которые часто добавляются к детским снекам в виде консервантов, ароматизаторов и ярких пищевых красителей.
Многие из этих веществ настолько вредны для здоровья, что они запрещены к использованию во всей Европе.
Они могут создавать такие проблемы со здоровьем и поведением у детей:
синдром дефицита внимания и гиперактивности;
рак;
аллергические реакции;
ночное недержание мочи;
ушные инфекции;
головные боли;
хромосомное повреждение;
перепады настроения.
Вот три популярных продуктов питания, упомянутых в отчете американского Центра науки в интересах общества, которые лучше не покупать детям.
1. Мороженое в Макдональдс
Сироп в этом продукте также содержит краситель Red 40, который вызывает гиперактивность у детей. Его безопасность все еще не доказана.
2. Цветные колечки на завтрак
Американская версия этого популярного злакового завтрака содержит Red 40, Yellow 6 и Blue 1. Возможные последствия для здоровья этих красителей описаны в первом пункте.
3. Напиток Fanta Orange
Этот ярко-оранжевый напиток, безусловно, привлекает детей, но согласно отчету американского Центра науки в интересах общества содержит красители Yellow 6 и Red 40. Потенциальные последствия для здоровья этих красителей описаны в предыдущих пунктах.