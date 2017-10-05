Три популярных продукта, которые лучше не покупать детям

Организация опубликовала отчет, в котором говорится, что пищевые красители не имеют питательной ценности и часто используются в качестве дешевых заменителей здоровых ингредиентов, пишет Lifter.com.ua.

Например, в популярном среди американских детей напитке Tropicana Twister Cherry Berry Blast нет вишни или ягод. Яркий цвет ему придает краситель под названием Red 40.

Американский Центр науки в интересах общества также упоминает, что за последние 40 лет многие исследователи пришли к выводу, что пищевые красители и другие ингредиенты могут негативно влиять на поведение детей.

Под "другими ингредиентами" имеются ввиду побочные продукты нефтепереработки, которые часто добавляются к детским снекам в виде консервантов, ароматизаторов и ярких пищевых красителей.

Многие из этих веществ настолько вредны для здоровья, что они запрещены к использованию во всей Европе.

Они могут создавать такие проблемы со здоровьем и поведением у детей:

синдром дефицита внимания и гиперактивности;

рак;

аллергические реакции;

ночное недержание мочи;

ушные инфекции;

головные боли;

хромосомное повреждение;

перепады настроения.

Вот три популярных продуктов питания, упомянутых в отчете американского Центра науки в интересах общества, которые лучше не покупать детям.

1. Мороженое в Макдональдс

Сироп в этом продукте также содержит краситель Red 40, который вызывает гиперактивность у детей. Его безопасность все еще не доказана.

2. Цветные колечки на завтрак

Американская версия этого популярного злакового завтрака содержит Red 40, Yellow 6 и Blue 1. Возможные последствия для здоровья этих красителей описаны в первом пункте.

3. Напиток Fanta Orange

Этот ярко-оранжевый напиток, безусловно, привлекает детей, но согласно отчету американского Центра науки в интересах общества содержит красители Yellow 6 и Red 40. Потенциальные последствия для здоровья этих красителей описаны в предыдущих пунктах.