Два банана в день меняют жизнь

О том, почему бананы являются уникальными фруктами, медики объяснили в «OaNews». В частности, по их словам, бананы способствуют снижению кровяного давления благодаря специфическому соотношению натрия и калия в их составе, пишет Medikforum.ru.

Также бананы содержат большое количество витаминов группы B в купе с магнием, которые обеспечивают спокойствие нервной системе. При этом, имея низкий гликемический индекс, эти фрукты не перерабатываются в качестве «пустых» углеводов и создают запас энергии без скачков сахара.

Бананы, по словам экспертов, безопасны даже для людей с капризным желудком. Их мягкая и гладкая текстура не причинят дискомфорта слизистой и нормализуют кислотно-щелочной баланс.

«Польза бананов очевидна, потому что в этих вкусных фруктах содержится огромное количество питательных веществ, витаминов, клетчатки, натуральных сахаров, а также различных полезных минералов», - подвели черту врачи.