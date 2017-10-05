80-е, снова здравствуйте: модные приемы тех времен, которые стоит повторить сегодня

1. Высокая талия

Джинсы с завышенной талией снова в моде. Заправляйте в них блузы и кофточки, ведь низкой посадке и голой пояснице теперь можно сказать твердое “нет”!

2. Широкие ремни-корсеты

Это довольно смело, но снова модно. И все же, не стоит надевать такие ремни под раскрепощенную одежду, иначе будете выглядеть слишком вульгарно. Лучше используйте их поверх рубашек и блуз, пишет Fabiosa.com.

3. Носочки на виду

Да, снова в моде стильные носки. Не бойтесь, если они будут выглядывать из-под кроссовок или туфель. Самое то!

4. Боди

Ура! Эта часть гардероба действительно выглядит очень стильно и сексуально, при этом без намека на вульгарность. Если у вас стройная фигура, то боди отлично подчеркнет это!

5. Широкие плечи

Это больше относится к жакетам. Такой предмет гардероба можно комбинировать с платьями, джинсами или юбками.

6. Прозрачные вещи

Пусть это будет не вся одежда, которая на вас, а лишь какая-то часть. Например, наденьте джинсы, черный топ, а сверху — прозрачную кофту.

7. Мини

Да, теперь это снова в моде. Если вы готовы показать всем свои ножки, то пришло время!

8. Верхняя одежда в клетку

Это относится к любым фасонам. Можете приобрести клетчатое пальто, плащ или даже куртку. Вот увидите, вам понравится этот образ!

9. Круглые пуговицы

Они должны быть золотыми и выпуклыми. Это придаст вашему образу ретро-изюминку.

10. Колготки

Если в последнее время женщины чаще носили колготки телесного цвета, то теперь черные снова возвращаются на пик популярности. Ваши ножки будут выглядеть еще стройнее!

11. Открытые плечи

Еще одно ура! Что может быть привлекательнее и элегантнее, нежели обнаженные плечи? Никакой вульгарщины, только тонкая и нежная натура. Запасайтесь платьями и кофточками в таком стиле.

12. Рубашка + водолазка

Вы сможете комбинировать эту одежду как с джинсами, так и с юбками. Идеально! Вам будет и тепло, и удобно.

Если у вас в шкафу уже есть эти вещи, то смело доставайте их и приводите в порядок. Пришло время вернуть былую моду!