Модель: у меня монобровь, потому что она мне нравится

От природы Софья блондинка с густыми волосами и бровями. Точнее – бровью. Она выглядит так с самого детства и с годами решила, что такая бровь – ее "изюминка", от которой ни в коем случае нельзя избавляться, передает Segodnya.ua.

Чтобы подчеркнуть свою монобровь, Софья даже красит ее в темный цвет, фотографирует и выкладывает в Instagram с хештегом #UnibrowMovement (можно перевести как "движение за монобровь").

«У меня монобровь, потому что она мне нравится. Я такая, какая я есть, я хочу быть такой. То, что вы судите других за их макияж, волосы или тело только потому, что они отличаются от ваших, делает вас столь же токсичными, как и многие социальные нормы, с которыми мы сталкиваемся», – говорит София.

Недавно она позировала в образе знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, так же известной своими сросшимися бровями. София признается, что всегда любила ее творчество и внешний вид.

A post shared by Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) on Oct 3, 2017 at 11:29am PDT

A post shared by Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) on Oct 2, 2017 at 9:44am PDT